Ngày 16/1, ThS.BS Trần Thị Bích Kim, Phó trưởng khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, bệnh nhi H.P.K.V. (3 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nặng, nhanh chóng rơi vào suy hô hấp phải đặt nội khí quản và thở máy với thông số cao. Hình ảnh X- quang phổi cho thấy trẻ bị tổn thương lan tỏa hai bên, phổi mờ gần như toàn bộ, khả năng trao đổi oxy bị suy giảm nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân là nhiễm Adenovirus. Đây là loại vi rút thường gây bệnh đường hô hấp ở trẻ em, nhưng trong một số trường hợp có thể diễn tiến rất nhanh và nặng, gây hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS). Khi đó, phổi bị tổn thương trầm trọng, oxy không thể đi vào máu đủ để nuôi các cơ quan, khiến trẻ nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn và nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhi đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị giúp vượt qua giai đoạn nguy kịch

Mặc dù được điều trị tích cực ngay từ đầu bằng thở máy xâm lấn theo chiến lược bảo vệ phổi, sử dụng kháng sinh để kiểm soát bội nhiễm và chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, tình trạng của bé gái không cải thiện. Các chỉ số oxy máu liên tục ở mức thấp, huyết động không ổn định, tim và phổi dần suy kiệt. Các bác sĩ nhận định nếu không có biện pháp hỗ trợ đặc biệt, trẻ sẽ tử vong.

Trước tình huống sinh tử, các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và thống nhất chỉ định ECMO động mạch – tĩnh mạch (VA-ECMO). Đây là kỹ thuật chạy tuần hoàn ngoài cơ thể, giúp máu được đưa ra ngoài để oxy hóa rồi bơm trở lại cơ thể, tạm thời thay thế chức năng tim và phổi đang suy nặng. Với trẻ nhỏ, đặc biệt là bệnh nhi chỉ nặng 8kg, ECMO được xem là một thách thức lớn vì thể tích máu ít, nguy cơ biến chứng cao và đòi hỏi ê kíp hồi sức có kinh nghiệm cùng trang thiết bị phù hợp.

Ca ECMO được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa của bệnh viện. Bệnh nhi được nhân viên y tế theo dõi sát từng thông số máy, từng thay đổi nhỏ trong suốt quá trình điều trị.

Sau khi được hỗ trợ ECMO, tình trạng của bé gái bắt đầu cải thiện. Oxy máu tăng dần, các chỉ số sinh tồn ổn định hơn, cho phép phổi được “nghỉ ngơi” và có thời gian hồi phục tổn thương do vi rút gây ra. Bên cạnh đó, trẻ tiếp tục được điều trị toàn diện, kiểm soát nhiễm trùng, điều chỉnh dịch và dinh dưỡng phù hợp với thể trạng.

Sau khi được hồi sức tích cực, phổi của trẻ hồi phục tốt. Các bác sĩ đã cai ECMO thành công và tiếp tục cai máy thở. Hiện tại, bé gái đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và đang trong giai đoạn hồi phục khả quan.