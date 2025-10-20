Dư luận cả nước vẫn chưa hết đau xót và phẫn nộ trước câu chuyện bé gái lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị cha dượng dùng búa và dây điện bạo hành dã man , toàn thân chằng chịt vết thương, bầm tím.

Nhiều vết bầm tím trên khắp chân cháu H.T.N.L mới bị cha dượng Nguyễn Văn Nam đánh đập ngày 18/10

Ngày 20/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News , ông Phan Viết Hiệp – Trưởng thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Văn Nam (SN 1994). Nạn nhân trong vụ việc là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm). Nam là cha dượng của cháu L.

Theo ông Hiệp, vụ việc xảy ra hôm 19/10 vừa qua không phải là lần đầu tiên Nam bạo hành cháu L.

“Tháng 11/2024, cháu L. từng bị Nam đánh đập dã man. Khi đó, cô giáo chủ nhiệm phát hiện nhiều vết bầm đỏ trên người cháu, khắp tay chân, lưng, đùi đều chi chít vết thương. Nhà trường đã trình báo công an xã”, ông Hiệp nói.

Vị này cũng thông tin thêm: “Tại buổi làm việc, Nam thừa nhận do nóng giận nên đã dùng roi đánh con. Tuy nhiên, cháu L. khẳng định bị đánh bằng dây điện. Kết quả, Công an xã đã lập biên bản, yêu cầu Nam không tái phạm".

Ngày 19/10 các bác sĩ đã băng vết thương trên đầu cho cháu H.T.N.L.

Nào ngờ, chỉ chưa đầy 1 năm, bi kịch lại tái diễn. Sáng 19/10, cháu L. mở cửa sổ gọi hàng xóm cầu cứu vì bị đánh quá đau.

Nghe tiếng kêu, chị N. (hàng xóm) vội gọi điện báo cho mẹ cháu, khi đó đang ở Sơn La chăm bố bị ung thư giai đoạn cuối, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Những vết thương tích trên người cháu H.T.N.L. trong lần bị cha dượng đánh đập tháng 11/2024

“Hai vợ chồng Nam thuê trọ sống cùng với cháu L. ở đây gần 2 năm nhưng hầu như không giao tiếp với hàng xóm. Cháu L. ít nói, thỉnh thoảng ra quét sân, phơi quần áo rồi vào nhà. Khoảng 6h30 sáng qua (19/10), tôi nghe tiếng cháu gọi yếu ớt từ cửa sổ, nói bị đánh đau quá, nhờ tôi báo mọi người đưa đi khám”, chị N. chia sẻ.

Cháu L. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân, sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều trị vì thương tích khắp cơ thể.

Nguyễn Văn Nam bị Công an bắt giữ tối 19/10. (Ảnh: Công an xã Cổ Đạm)

Tối cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm phát hiện Nguyễn Văn Nam trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên bắt giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.