Trứng không chỉ là nguồn protein dồi dào để tăng cơ mà còn là "cứu tinh" cho những người đang giảm cân! Một bác sĩ chuyên khoa gan tại Nhật Bản đã áp dụng "phương pháp giảm cân bằng trứng", thành công giảm được 21kg, đồng thời cải thiện đáng kể tình trạng bệnh gout và rối loạn nhịp tim.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng tại Hồng Kông (Trung Quốc) lưu ý rằng, cần bổ sung thêm một loại dưỡng chất vào thực đơn mới có thể giảm cân một cách lành mạnh.

Vị bác sĩ gan mật từng nặng 128kg

Bác sĩ Teruaki Kawanishi, làm việc tại một phòng khám gan mật ở Nhật Bản, cho biết ông tập Judo từ nhỏ nên cơ bắp khá phát triển. Tuy nhiên, sau đó vì áp lực thi cử và lười vận động, cân nặng của ông đã tăng vọt từ mức 90-100kg lên đến 128kg.

Tình trạng này khiến ông bị gan nhiễm mỡ, chỉ số chức năng gan vượt ngưỡng bình thường (dưới 30) và tăng vọt lên mức 60-80. Nếu tình trạng này kéo dài, ông đối mặt với nguy cơ bị xơ gan hoặc ung thư gan.

Thay thế toàn bộ tinh bột bằng trứng: Không cần nhịn ăn vẫn thấy no

Sau khi nhận thấy tình trạng sức khỏe của mình đang chuyển biến xấu, bác sĩ Kawanishi quyết tâm giảm cân. Ông điều chỉnh thực đơn bằng cách: Thay thế toàn bộ các loại tinh bột như cơm trắng, mì, bánh mì bằng trứng, trong khi các thức ăn khác vẫn giữ nguyên.

Ông cho biết sau khi thay đổi thói quen ăn uống, ông không còn cảm thấy quá đói vào bữa sáng và bữa trưa. Giữa các bữa ăn, ông có thể bổ sung thêm một lượng trái cây vừa phải.

Giảm 21kg sau 2 năm, chỉ số gan trở lại bình thường

Sau 2 năm nỗ lực, cân nặng của bác sĩ Kawanishi đã giảm từ 128kg xuống còn 107kg. Chỉ số gan của ông đã phục hồi về mức bình thường, các vấn đề về rối loạn nhịp tim và bệnh gout cũng được cải thiện.

Về phương pháp giảm cân bằng trứng, Tiến sĩ Y khoa người Mỹ Osama Hamdy cũng cho biết: Trứng chứa protein lành mạnh, ít calo, giàu vitamin và khoáng chất, không chỉ thúc đẩy quá trình trao đổi chất mà còn có lợi cho việc giảm mỡ, tăng cơ. Ngoài ra, protein mất nhiều thời gian hơn để chuyển hóa, giúp tăng cảm giác no, từ đó làm giảm sự thèm ăn.

Chuyên gia dinh dưỡng: Nên bổ sung tinh bột chất lượng cao

Mặc dù kinh nghiệm của bác sĩ Kawanishi cho thấy hiệu quả của việc giảm cân bằng trứng, nhưng liệu hoàn toàn không ăn tinh bột có phải là cách tốt nhất?

Chuyên gia dinh dưỡng Hồng Kông Vương Mẫn Ninh (Mandy Wong) cho biết, carbohydrate (tinh bột) là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Nếu nạp quá ít calo sẽ không đủ để duy trì các hoạt động trong ngày. Theo dữ liệu từ Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông, một phụ nữ trưởng thành làm việc văn phòng cần khoảng 1800 kcal mỗi ngày. Lượng calo nạp vào không đủ có thể dẫn đến mệt mỏi, và tình trạng thiếu hụt kéo dài có thể gây rụng tóc, mất ngủ, cáu gắt và tay chân lạnh.

Chuyên gia khuyến nghị những người muốn học theo phương pháp này nên bổ sung thêm 1 đến 2 phần tinh bột chất lượng cao có chỉ số đường huyết thấp (Low GI) mỗi ngày, ví dụ như: bánh mì nguyên cám, gạo lứt, khoai tây nướng... với định lượng khoảng một bát con để đạt được sự cân bằng dinh dưỡng.

Nguồn: Yahoo, HK01. Ảnh: Shutterstock.