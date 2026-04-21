Bé gái lớp 2 bị bạn dùng thước đánh bầm tím người trong giờ ra chơi

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh một bé gái có nhiều vết tím ở phần lưng, tay sau giờ học. Nội dung này được người thân bé gái đăng tải và cho biết đã bị bạn cùng lớp đánh.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/4, lãnh đạo Trường Tiểu học Hà Tông Mục (xã Tùng Lộc, Hà Tĩnh) xác nhận, sự việc trên xảy ra tại trường vào chiều ngày 20/4. Bé gái bị đánh là em T.T, học sinh lớp 2.

Hình ảnh bé gái lớp 2 bị bạn đánh bầm tím khắp người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 20/4, trong giờ ra chơi, em N.Đ.K (học sinh lớp 2) đã dùng thước nhựa dẻo đánh vào người và tay em T.T, khiến bé gái bị thâm tím. Nguyên nhân được cho là do bạn nữ hứa cho kẹo nhưng không thực hiện.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi xảy ra sự việc đã đưa cháu bé đến cơ sở y tế để chụp chiếu, bác sĩ kết luận cháu bị thương ngoài da.

Trong sáng nay (21/4), nhà trường đã tổ chức họp với phụ huynh để thống nhất phương án chăm sóc sức khỏe cho cháu trong giai đoạn này.

Cũng theo đại diện nhà trường, thời điểm xảy ra sự việc là giờ ra chơi, giáo viên chủ nhiệm không có tiết dạy. Phía trường cũng thừa nhận còn thiếu sót trong công tác quản lý, giám sát học sinh.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tùng Lộc cho biết địa phương đã nắm bắt thông tin. Hiện nhà trường đang phối hợp với gia đình hai bên để làm rõ sự việc, xử lý theo hướng giáo dục và hòa giải.