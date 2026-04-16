Ngày hôm nay (15/4), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh người phụ nữ một tay cầm điện thoại, tay còn lại liên tục bóp chặt vùng mặt của bé gái khoảng 1 tuổi đang nằm ngửa trên giường. Bị xiết chặt, đứa trẻ giãy giụa, khóc lớn, mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, người này đã kéo cháu bé lại và liên tiếp dùng những hành vi đầy bạo lực. Theo dõi đoạn clip, dư luận không khỏi xót xa, phẫn nộ và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đứa trẻ. Nhiều người lên tiếng mong muốn cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, kịp thời bảo vệ an toàn cho cháu bé.

(Ảnh chụp từ clip)

Tối 15/4, thông tin trên Dân Trí, nguồn tin từ xã Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết lực lượng công an đã vào cuộc xác minh đoạn clip trên. Cũng theo nguồn tin trên Dân Trí, người trong clip là mẹ ruột của em bé, người này đã thực hiện hành vi tác động vùng mặt cháu bé, rồi ghi hình lại gửi qua tin nhắn cho người thân. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.