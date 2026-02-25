Xác minh clip người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng

Ngày 25-2, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh clip người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường.



Nam tài xế ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế điều khiển ô tô mang BKS 89A-504.xx, di chuyển trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, TP Hà Nội). Đáng chú ý, qua đoạn video cho thấy nam tài xế vừa lái xe ô tô vừa ôm một trẻ nhỏ trong lòng, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước hành vi nguy hiểm khi tài xế vừa bế trẻ nhỏ vừa điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Qua đó, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, bản thân và các phương tiện khác.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết theo quy định hiện hành, việc để trẻ ngồi phía trước, không thắt dây đai an toàn sẽ bị xử phạt 900.000 đồng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cần xác minh thêm để có các thông tin cụ thể.