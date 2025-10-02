Theo Thượng úy Chaikrit Taurat, thanh tra tại đồn cảnh sát Muang Rayong, lực lượng cảnh sát và cứu hộ đã được gọi đến hiện trường vào khoảng 2 giờ 20 sáng.

Một xe cứu hỏa từ Văn phòng thành phố Rayong đã được điều động tới hiện trường. Khi đến nơi, các lính cứu hỏa phát hiện ngọn lửa đã bao trùm căn nhà số 66/16 và lan sang ba ngôi nhà khác, theo thông tin từ cảnh sát.

Ảnh: supplied/Wassayos Ngamkham

Căn nhà nơi vụ cháy bắt nguồn đã bị thiêu rụi hoàn toàn, và bảy thi thể được phát hiện bên trong. Nạn nhân gồm một người đàn ông và ba phụ nữ, từ 29 đến 57 tuổi, cùng ba trẻ em dưới 3 tuổi.

Phải mất khoảng 30 phút để lực lượng chức năng khống chế ngọn lửa. Một số cư dân sống trong các ngôi nhà lân cận bị thương do hít phải khói và đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Ông Anusorn Sangkla, trưởng huyện Muang Rayong, cho biết nguyên nhân vụ cháy được nghi ngờ là do chập điện.

Theo quan sát, các nạn nhân dường như đang ngủ trên tầng hai khi ngọn lửa bùng phát và cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành, một số người được tìm thấy tại cửa phòng ngủ, ông cho biết.

Nguồn: Bangkok Post