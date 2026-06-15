Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị cấm sóng 10 năm giờ sống như công chúa: 27 tuổi có tài sản triệu đô, đẹp thôi đã đủ tạo hào quang

Tzuyu sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 27

Nhân dịp sinh nhật tuổi 27, Tzuyu (TWICE) đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong ảnh, nữ idol xuất hiện bên trong một chiếc xe sang, nở nụ cười rạng rỡ và tạo dáng nhí nhảnh. Không lâu sau, người hâm mộ đã soi ra chi tiết chiếc móc khóa đi kèm, làm dấy lên suy đoán đây là Porsche Panamera, mẫu xe có giá dao động từ khoảng 6,5 tỷ đồng đến hơn 10 tỷ đồng. Vì vậy, nhiều người cho rằng đây chính là món quà sinh nhật mà Tzuyu tự thưởng cho bản thân sau nhiều năm hoạt động chăm chỉ.

Hình ảnh Tzyu đăng tải được đồn đoán là siêu xe giá trị hơn 6.5 tỷ đồng vừa mới tậu nhân dịp sinh nhật

Đây không phải lần đầu Tzuyu khiến công chúng bất ngờ vì độ giàu có. Trước đó, cô từng được truyền thông đưa tin đã mua một căn penthouse tại Cao Hùng, Đài Loan, với giá khoảng 100 triệu TWD, tương đương hơn 3,3 triệu USD. Căn hộ được cho là nằm ở khu cao cấp, gần nơi mẹ cô làm việc và có đầy đủ tiện ích sang trọng. Nếu cộng cả căn penthouse triệu đô và chiếc Porsche Panamera đang gây chú ý, khối tài sản bất động sản và siêu xe được nhắc đến của Tzuyu đã rơi vào khoảng hơn 88 tỷ đồng ở tuổi 27.

Tzuyu sở hữu khối tài sản khổng lồ ai cũng mơ ước

Điều đáng nói là Tzuyu không chỉ khiến người khác trầm trồ vì nhan sắc hay tài sản. Cuối năm 2024, nữ idol còn gây bất ngờ khi xác nhận đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Tâm lý học ứng dụng tại Universidad Europea Miguel de Cervantes. Theo chia sẻ, cô theo học online trong thời gian rảnh giữa lịch trình bận rộn của một idol toàn cầu. Với nhiều người, đây mới là chi tiết khiến hình ảnh Tzuyu trở nên đáng chú ý hơn khi vừa hoạt động trong nhóm nữ hàng đầu Kpop, vừa âm thầm hoàn thành việc học. Sau hơn 1 thập kỷ làm nghề,Tzuyu có sự nghiệp bền bỉ, tài sản đáng nể và học vấn khiến netizen không khỏi bất ngờ.

Bị cấm sóng 10 năm cũng không chặn được hào quang

Trước khi có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước như hiện tại, Tzuyu từng trải qua biến cố lớn ngay khi mới debut. Năm 2015, cô ra mắt cùng TWICE sau chương trình sống còn SIXTEEN. Khi ấy, Tzuyu mới 16 tuổi, là em út trong đội hình và nhanh chóng gây chú ý vì gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nổi bật cùng thần thái trong trẻo. TWICE sau đó bùng nổ với loạt hit như Like OOH-AHH, CHEER UP, TT, What Is Love?, FANCY, Feel Special… và trở thành một trong những nhóm nữ tiêu biểu nhất thế hệ 3.

Tzuyu là cây hút fan hàng đầu của TWICE

Thế nhưng chỉ ít lâu sau debut, Tzuyu đã vướng vào một scandal nhạy cảm trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Vụ việc khi đó tạo ra làn sóng tranh cãi lớn tại thị trường Hoa ngữ, khiến hoạt động của Tzuyu và TWICE bị ảnh hưởng nặng nề. Sau biến cố này, Tzuyu và TWICE không hề có một hoạt động chính thức nào tạo tại thị trường Trung Quốc trong gần 10 năm. Phải đến tháng 11/2025, TWICE mới có những đêm diễn đầu tiên tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc), đánh dấu lần đầu Tzuyu được biểu diễn cùng nhóm trên quê nhà sau 10 năm hoạt động. Khoảnh khắc này vì thế không chỉ là một concert thông thường, mà còn mang ý nghĩa rất lớn với chính Tzuyu lẫn người hâm mộ đã chờ đợi cô suốt một thập kỷ.

Đến tháng 11/2025, TWICE mới có những đêm diễn đầu tiên tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc)

Trong TWICE, Tzuyu là em út kiêm một trong những visual nổi bật nhất đội hình. Ngay từ khi debut, cô đã được xem là “cây hút fan” nhờ gương mặt trong trẻo, vóc dáng nổi bật và khí chất nhẹ nhàng rất riêng. Chỉ riêng với nhan sắc cũng đủ giúp Tzuyu giữ được sức hút bền bỉ suốt nhiều năm. Cô nhiều lần lọt top các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế và từng được TC Candler gọi tên ở vị trí số 1 danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2019, giúp danh xưng mỹ nhân hàng đầu Kpop càng được công chúng nhớ đến.

Tzuyu thường xuyên xuất hiện trong danh sách mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Không chỉ dừng lại ở vai trò visual, Tzuyu cũng dần có những dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Năm 2024, cô ra mắt mini album solo abouTZU, đánh dấu bước đi cá nhân sau nhiều năm hoạt động cùng TWICE. Với lượng album bán tuần đầu hơn 331.000 bản, cho thấy lực lượng người hâm mộ cá nhân của Tzuyu không hề nhỏ. Bên cạnh đó, những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang như Victoria’s Secret cũng giúp cô gây sốt nhờ hình ảnh sang trọng, trưởng thành hơn so với thời mới debut.

Ở năm thứ 11 của sự nghiệp, Tzyu cùng TWICE vẫn liên tục gặt hái nhiều thành công

Ở năm hoạt động thứ 11, Tzuyu vẫn cùng TWICE chứng minh vị thế của nhóm nữ hàng đầu Kpop bằng những con số rất cụ thể. Tour THIS IS FOR giúp nhóm lập kỷ lục mới tại Bắc Mỹ với khoảng 550.000 khán giả sau 35 đêm diễn ở 20 thành phố. Tại Nhật, TWICE tiếp tục làm nên lịch sử khi diễn 3 đêm ở Japan National Stadium, thu hút 240.000 người xem và trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại địa điểm này bằng concert riêng. Nhìn lại hành trình đã qua, từ cô gái từng lao đao vì scandal đầu sự nghiệp đến mỹ nhân được công nhận toàn cầu, Tzuyu giờ có vị thế vững chắc trong ngành giải trí, fandom cá nhân đông đảo và khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Đó cũng là lý do mỗi lần cô xuất hiện, dù chỉ bằng một bức ảnh đời thường, cái tên Tzuyu vẫn đủ sức khiến mạng xã hội dậy sóng.

Ảnh: X/ JYPE