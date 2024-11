Ngày 27/11, đoạn camera an ninh trong một gia đình ghi lại toàn cảnh sự cố hy hữu xảy ra với bể cá trong gia đình khiến nhiều người chú ý.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, trong khi một bé gái đang vô tư ngồi trên ghế nhựa giữa nhà xem ti vi thì vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra. Chiếc bể cá đặt sát tường, ngay dưới chiếc tivi bất ngờ bị vỡ kính khiến nước trào ra đổ ập lên người bé gái.

Sự cố xảy ra bất ngờ khiến cô bé không kịp né tránh, cả người ướt sũng hốt hoảng chạy trốn lên chiếc sofa gần đó. Nghe tiếng hét của cô bé, người đàn ông trong nhà vội vã chạy ra kiểm tra tình hình. May mắn, bé gái chỉ bị ướt người chứ không bị thương sau sự cố nói trên.





Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng khiến nhiều người chú ý. Không ít người cảm thấy may mắn khi cô bé không bị mảnh kính rơi trúng người. Đồng thời, một số người hài hước cho rằng may mắn có camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến, chứ không chắc chắn sẽ nghĩ do cô bé nghịch ngợm đã làm vỡ bể cá.

"Không có camera thì chắc lại đổ thừa tại con nhỏ làm vỡ bể cá rồi. Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu", tài khoản G.H bình luận.

"Chắc do kính để làm bể mỏng quá nên mới dễ vỡ như vậy. Mấy chiếc bể cá dày 5mm, 6mm, 8mm nên cân nhắc khi chơi. Nếu được hay chọn loại bể cường lực dày 10mm cho an toàn. Đặc biệt là nhà có con nhỏ nữa càng nên chú ý hơn để tránh tai nạn đáng tiếc", một bạn khác góp ý.