Bé gái bị hiếp dâm, cướp tài sản vì rủ "bạn trai" về nhà chơi

Ngày 20-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết đã bắt tạm giam một đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản.

Trước đó 2 ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ tiếp nhận tin báo của ông N.V.P (ngụ huyện Tân Trụ) về việc con gái của ông (14 tuổi) bị một đối tượng không rõ lai lịch dùng vũ lực bóp cổ ngất xỉu để hiếp dâm và cướp tài sản, gồm: 1 xe máy, 2 điện thoại di động, 1 cái bóp, hơn 10.000 đồng...

Đối tượng Thạch Ngọc Bảo lúc bị bắt

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ phối hợp với VKSND huyện khám nghiệm hiện trường đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành truy xét đối tượng.

Đến khoảng 14 giờ 45 phút ngày 19-3, lực lượng công an phát hiện đối tượng nghi vấn đang chơi game tại một tiệm game ở TP Tân An (tỉnh Long An) nên bắt giữ để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Thạch Ngọc Bảo (SN 2005; ngụ tỉnh Sóc Trăng). Bảo khai nhận bản thân sống lang thang, trước đó sử dụng mạng Facebook kết bạn với bị hại và được rủ về nhà chơi. Khoảng hơn 12 giờ ngày 18-3, cả 2 gặp nhau thì Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng bị chống cự nên đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của bị hại.

Qua điều tra ban đầu, năm 2022, Bảo bị TAND huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù ngày 22-6-2023.