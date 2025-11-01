Bé gái 8 tuổi hiến tuỷ cứu mẹ, không gây mê 10 năm trước: Cuộc sống giờ quá có hậu cho tấm lòng hiếu thảo!

Tình mẫu tử vốn thiêng liêng, nhưng đôi khi, tình con dành cho mẹ cũng khiến người ta nghẹn ngào. Năm 2015, ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), một bé gái 8 tuổi đã khiến cả nước xúc động khi quyết định hiến tủy cứu mẹ mắc bệnh bạch cầu, dù bác sĩ cảnh báo quá đau và nguy hiểm với cơ thể nhỏ bé của em. Đặc biệt, em còn chấp nhận thực hiện ca lấy tủy mà không dùng thuốc gây mê, chỉ với mong muốn duy nhất: "Cứu mẹ".

"Con muốn hiến tủy. Con phải cứu mẹ".

Đứa trẻ 8 tuổi "đấu" với tử thần để giữ mẹ ở lại

Mẹ của bé, chị Ba Lệ Lệ, phát hiện mình mắc bệnh bạch cầu lympho cấp tính sau nhiều ngày cơ thể mệt mỏi. Căn bệnh khiến chị suy sụp hoàn toàn, chỉ còn lo cho chồng và cô con gái nhỏ. Trải qua 8 đợt hóa trị khốc liệt, bệnh tình tạm ổn, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bệnh tái phát, nặng hơn trước.

Bác sĩ nói: "Muốn cứu, chỉ còn cách ghép tủy. Nhưng phải tìm được người tương thích".

Cả gia đình đi xét nghiệm, song không ai phù hợp. Trong lúc tuyệt vọng, cô bé Huyên Huyên, mới 8 tuổi, bất ngờ nói với bố: "Con muốn hiến tủy. Con phải cứu mẹ".

Ban đầu, bác sĩ lắc đầu: trẻ con còn quá nhỏ, lấy tủy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe suốt đời. Nhưng khi thấy con gái kiên quyết, cha mẹ bật khóc. Bé nói: "Mẹ đau bao lâu rồi. Giờ đến lượt con đau một chút để mẹ khỏi".

Ngày 16/4/2017, ca phẫu thuật diễn ra. Mẹ được gây mê toàn thân, còn bé Huyên Huyên thì không thể dùng thuốc gây mê do cơ thể quá nhỏ. Em tỉnh táo hoàn toàn khi kim tiêm to như chiếc đũa được đâm vào xương chậu để rút tủy.

Không một tiếng kêu, chỉ có nước mắt tràn ra nơi khóe mắt.

Không một tiếng kêu, chỉ có nước mắt tràn ra nơi khóe mắt. Bác sĩ kể lại: "Con bé nắm chặt tay tôi, chỉ nói một câu: Cô ơi, nhanh lên, con sợ mẹ chờ".

Ca ghép tủy thành công. Cả hai mẹ con đều hồi phục tốt. Bé Huyên Huyên trở thành biểu tượng của lòng hiếu thảo và nghị lực phi thường trong cộng đồng mạng Trung Quốc thời điểm đó.

Cuộc sống tràn ngập ánh sáng sau 10 năm

Hiện nay, sức khỏe của chị Ba Lệ Lệ đã ổn định. Gia đình nhỏ một thời từng bên bờ vực tuyệt vọng giờ đã có thể cùng nhau đón mỗi buổi sáng bình yên.

Còn Huyên Huyên nay đã là một nữ sinh trung học xuất sắc, học giỏi và nhân hậu, luôn nói rằng: "Mẹ cho con sinh mệnh, còn con chỉ trả lại một phần nhỏ".

Câu chuyện của Huyên Huyên không chỉ khiến người ta cảm động vì sự hy sinh, mà còn nhắc nhở về sức mạnh của tình yêu và lòng hiếu thảo. Một đứa trẻ chỉ 8 tuổi nhưng đã hiểu rằng "tình yêu không phải là lời nói, mà là hành động".

Chính tình yêu ấy đã giúp em vượt qua nỗi sợ, giúp mẹ vượt qua cái chết, và giúp mọi người nhận ra, hiếu thảo không chờ đến khi trưởng thành mới bắt đầu.

Dù thời gian đã trôi, người ta vẫn nhắc đến Huyên Huyên như một bông hoa nhỏ giữa bão giông: nơi có nỗi đau, có nước mắt, nhưng trên hết là ánh sáng của tình yêu vĩnh cửu giữa mẹ và con.