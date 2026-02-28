Bé gái 6 tuổi nguy kịch sau khi ngã từ tầng 2 ngày mùng 2 Tết, gia đình nghèo kiệt quệ cầu cứu

Đã 8 ngày trôi qua kể từ ngày gặp nạn, bé Nguyễn Bảo Ngọc (6 tuổi, trú thôn Thanh Tâm, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An) vẫn đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Khuôn mặt cháu bé sưng phù, đôi mắt thâm quầng, mái tóc cắt ngắn để lộ vết sẹo dài sau phẫu thuật với hàng chục mũi khâu.



Nằm trên giường bệnh, Ngọc nhắm nghiền mắt, thi thoảng lại giật mình, hốt hoảng gọi mẹ như để cầu cứu. Có lẽ cú ngã từ tầng 2 vào ngày mùng 2 Tết như một nỗi ám ảnh kinh hoàng của đứa trẻ bất hạnh.

Chị Linh cầu xin sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để con gái có thêm cơ hội chữa trị.

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, bé Ngọc sang nhà cậu ruột chơi. Khi đang chơi trên tầng 2 thì không may bị ngã xuống đất, nằm bất động, đầu bê bết máu. Các bác sĩ xác định cháu bị chấn thương sọ não nặng và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp ngay trong đêm.

Chị Hoàng Thị Linh (37 tuổi, mẹ của bé Ngọc) nghẹn ngào: "Đã 8 ngày rồi, con vẫn lúc tỉnh lúc mê, thi thoảng mới gọi được tiếng mẹ rồi lại giật mình. Con ăn được chút cháo, chút sữa. Bác sĩ nói phải lấy một phần não đưa ra ngoài nuôi, chờ khi con hồi phục sẽ ghép lại. Không biết đến bao giờ con mới khỏe để về nhà…".

Hình ảnh bé Ngọc khi mới gặp nạn hôm mùng 2 Tết.

Ngọc là con thứ 4 trong gia đình có 5 chị em gái. Trước khi gặp nạn, bé đang học lớp 5 tuổi tại trường mầm non địa phương. Dịp Tết được nghỉ học, bé theo gia đình đi chúc Tết, nào ngờ tai họa bất ngờ ập đến.

Ông Cù Văn Chiến – Trưởng thôn Thanh Tâm (xã Quỳnh Anh) cho biết, ngoài Ngọc, vợ chồng chị Linh còn nuôi 4 con gái nhỏ: cháu lớn học lớp 8, các cháu còn lại học lớp 6, lớp 3 và một bé mới 2 tuổi. Trong nhà còn có mẹ chồng chị Linh hơn 70 tuổi bị tai biến nhiều năm nay, đi lại khó khăn, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào con cháu.

Gia đình có gần 2 sào ruộng nhưng chỉ đủ gạo ăn. Chị Linh quanh năm chăm mẹ già bệnh tật và các con nhỏ nên không thể đi làm kiếm thu nhập. Mọi chi tiêu trông chờ vào công việc phụ hồ bấp bênh của anh Nguyễn Trung Thuận (46 tuổi). Trời mưa gió, công trình ngưng việc là cả nhà không có thu nhập.

"Nhiều năm liền, gia đình chị Linh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay thêm chi phí điều trị kéo dài cho cháu Ngọc càng khiến họ kiệt quệ. Cháu Ngọc còn phải điều trị lâu dài, tốn kém rất nhiều. Gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Chiến chia sẻ.

Thời gian điều trị cho bé Ngọc còn rất dài, chi phí tốn kém.

Từ ngày bé Ngọc gặp nạn, vợ chồng chị Linh thay nhau, người chăn sóc con, người quán xuyến công việc nhà, chưa thể làm gì để kiếm thu nhập. Tất cả chi phí sinh hoạt của cả gia đình cũng như bệnh viện trông chờ vào khoản tiền đi vay.

"Con nằm viện được hưởng bảo hiểm y tế nhưng các chi phí như ăn uống, bỉm sữa, sinh hoạt cũng rất tốm kém. Ở nhà tôi còn mẹ già và 4 đứa con nhỏ, chẳng biết trông chờ vào đâu. Tiền vay mượn cứ thế nhân lên từng ngày.

Bác sĩ nói thời gian điều trị của con còn rất dài, vợ chồng tôi lâm vào cảnh cùng cực. Tôi không biết phải xoay xở thế nào để tiếp tục duy trì cuộc sống, cứu chữa cho con", chị Linh lo lắng.