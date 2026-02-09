Người mẹ đặc biệt của hàng chục trẻ bại não ở Nghệ An

Những ngày cuối năm, không khí tại hàng chục gia đình có con bị bại não trên địa bàn huyện Thanh Chương (cũ), tỉnh Nghệ An trở nên ấm áp hơn khi mẹ đỡ đầu Nguyễn Thị Nhung (56 tuổi, trú thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng) ghé thăm, động viên và trao quà. Những món quà tuy không lớn, cùng những lời hỏi han chân thành đã tiếp thêm nghị lực cho nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.



Chị Nhung bên cạnh con trai 16 tuổi

Chị Nguyễn Thị Nhung từng có 29 năm công tác trong ngành giáo dục, là giáo viên Trường Tiểu học Thanh Thủy và mới nghỉ hưu gần 2 năm nay. Cuộc đời chị trải qua nhiều bất hạnh khi hai lần hôn nhân đổ vỡ do không thể sinh con. Chấp nhận rời đi để chồng tìm hạnh phúc mới, nhưng khát khao được làm mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai, chị quyết định nhận con nuôi.

Cách đây 16 năm, chị Nhung nhận nuôi một bé trai sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì đứa trẻ được chẩn đoán mắc nhiều khuyết tật bẩm sinh nặng như mù lòa, câm điếc, tăng động và chậm phát triển trí tuệ. Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của chị gắn liền với những tháng ngày ôm con nằm viện, đi đâu cũng phải mang con theo để chăm sóc.

"Nhiều người khuyên tôi không có máu mủ ruột rà thì nên gửi con vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhưng tôi không đành. Dù vất vả, khó khăn đến đâu thì mẹ con tôi vẫn luôn ở bên nhau", chị Nhung chia sẻ.

Không chỉ cưu mang con nuôi khuyết tật, từ ba năm nay, chị Nhung còn nhận đỡ đầu hàng chục trẻ em bị bại não trên địa bàn huyện Thanh Chương (cũ), nay thuộc các xã Xuân Lâm, Kim Bảng, Bích Hào, Cát Ngạn, Đại Đồng, Tam Đồng… Hiện chị đang nhận đỡ đầu 41 cháu nhỏ là thành viên Chi hội Gia đình trẻ bại não Nghệ An.

Chị Nhung nhận đỡ đầu 41 trẻ bị bại não ở huyện Thanh Chương (cũ).

Theo chị Nhung, gia đình có con bị bại não không chỉ chịu nỗi đau tinh thần mà còn kiệt quệ về kinh tế. Bệnh bại não không thể chữa khỏi, cha hoặc mẹ phải nghỉ làm để chăm con, thường xuyên nằm viện, gánh nặng đeo bám suốt đời.

Chị Nhung (áo đen, hàng đầu tiên) trong một chuyến thăm các bé bị bãi não.

Có những gia đình có 2 con cùng bị bại não như anh em Nguyễn Hữu Đăng Khoa và Nguyễn Hữu Đăng Khôi (xã Kim Bảng); hay hoàn cảnh vợ chồng chị Võ Thị Phương (xã Đại Đồng) chỉ có một con duy nhất là bé Nguyễn An Nhiên (8 tuổi) nhưng mắc bại não, nợ nần chồng chất. Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (xã Tam Đồng) có hai con bị bại não thì một cháu đã mất, cháu còn lại là Nguyễn Thị Thùy Linh (7 tuổi) hiện nằm một chỗ, sức khỏe ngày càng yếu.

"Ba năm nay, nhờ có chị Nhung thường xuyên thăm hỏi, tặng bỉm, sữa, quần áo mỗi dịp lễ, Tết mà gia đình tôi như được an ủi phần nào", chị Nguyễn Thị Hồng (mẹ bé Linh) xúc động nói.

Chị Hồng (mẹ bé Linh) xúc động chia sẻ về tấm lòng của mẹ đỡ đầu con gái bị bại não của mình.

Theo chị Phan Thị Hạnh – Phó Chi hội Gia đình trẻ bại não Nghệ An, toàn chi hội hiện có gần 400 trẻ bị bại não, riêng khu vực huyện Thanh Chương (cũ) có 41 cháu đều được chị Nguyễn Thị Nhung nhận đỡ đầu.

"Chị Nhung là người phụ nữ giàu nghị lực, một mình nuôi con khuyết tật nặng nhưng vẫn không ngừng lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Sự tận tâm, nhiệt huyết của chị trong công tác thiện nguyện khiến ai cũng trân quý", chị Hạnh chia sẻ.

Chị Nhung tặng quà cho trẻ bại não trong một dịp lễ.

Tết Nguyên đán đang đến gần, chị Nhung lại chắt chiu từ đồng lương hưu ít ỏi, đồng thời vận động thêm các mạnh thường quân để chuẩn bị bỉm, sữa, quần áo mới cho những đứa trẻ bại não. Với hi vọng mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn, chị Nhung mong muốn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.