Chàng trai 28 tuổi đau bụng dưới, muốn đi tiểu nhưng không thể đi được, bác sĩ kiểm tra phát hiện 1 thứ dài 25cm bên trong

Mới đây, một người đàn ông 28 tuổi tên Lin ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vì tò mò đã nhét một sợi cáp dữ liệu dài 25cm vào niệu đạo của mình. Kết quả là toàn bộ sợi cáp đã bị nhét sâu vào bên trong và không thể rút ra được.

Sau đó, Lin bị đau bụng dưới, buồn tiểu nhưng không thể đi được, và thấy có máu trong nước tiểu khi cố rặn. Sau khi chịu đựng cơn đau suốt 12 giờ, anh đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Kết quả chụp X-quang cho thấy một mũi khâu bị thắt nút trong bàng quang. Do bị giữ lại trong thời gian dài, bệnh nhân đã bị nhiễm trùng niệu đạo nặng và chảy máu. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật nội soi lấy dị vật qua bàng quang, và bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Theo một bác sĩ tiết niệu tại bệnh viện, dị vật trong niệu đạo không phải là hiếm gặp. Các bác sĩ lấy ra những thứ vô cùng đa dạng: dây điện, dây tai nghe, ống truyền dịch, ống hút… và thậm chí cả sinh vật sống.

Tại sao lại có người làm như vậy? Chủ yếu có một vài lý do:

- Sự tò mò và khám phá, thường thấy ở thanh thiếu niên, xuất phát từ sự tò mò về cơ thể của chính họ và mong muốn xem liệu có thể đưa thứ gì đó vào được hay không, nhưng rồi lại thấy nó bị mắc kẹt.

- Tìm kiếm cảm giác mạnh, phổ biến hơn ở người lớn, xuất phát từ mong muốn tìm kiếm khoái cảm hoặc thỏa mãn những sở thích tình dục đặc biệt.

- Các vấn đề về tâm thần/tâm lý, với một số bệnh nhân biểu hiện bệnh tâm thần hoặc suy giảm nhận thức, dẫn đến tự gây hại.

- Niềm tin sai lầm vào các phương pháp chữa trị không chính thống, chẳng hạn như "giải độc niệu đạo" hoặc "đưa đồ vật vào để chữa bệnh", dẫn đến tác hại nhiều hơn lợi.

Bệnh viện nhắc nhở mọi người rằng niệu đạo và bàng quang là những cơ quan rất nhạy cảm; tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào bên trong. Nếu vô tình đưa vật lạ vào, đừng ngần ngại đến gặp bác sĩ ngay.

Nguồn và ảnh: HK01