Tri thức và Cuộc sống dẫn nguồn Daily Mail đưa tin, ngày 16/9, bé gái 4 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện ở Alicante sau rơi xuống từ ban công tầng 5 của một chung cư ở khu nghỉ dưỡng Calpe, Costa Blanca, Tây Ban Nha vào ngày 7/9

Vào thời điểm xảy ra sự việc lúc 5h sáng, bố mẹ bé không có mặt ở nhà. Bé được giao cho chị gái 15 tuổi trông nom, cùng với một em trai 1 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, sau tai nạn, cha mẹ bé đã nhanh chóng đưa con đến trung tâm y tế địa phương, sau đó bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Alicante trong tình trạng nguy kịch. Bé gái đã không qua khỏi 5 ngày sau đó do vết thương quá nặng.

Bé gái 4 tuổi rơi lầu 5 tử vong nghi do "mộng du". Ảnh minh họa.

Nguồn tin cảnh sát ngày 16/9 cho biết các nhà điều tra kết luận đây là một tai nạn. Theo hãng tin Tây Ban Nha Informacion, bé gái được cho là có tiền sử mộng du. Báo cáo cho biết bé 4 tuổi đã trèo qua lan can ban công và bị mất thăng bằng, dẫn đến việc rơi xuống đất.

Vụ việc thương tâm trên gợi nhớ đến một trường hợp khác vào năm 2019, khi một bé gái 6 tuổi người Thái Lan đã sống sót thần kỳ sau khi rơi từ tầng 11 một khách sạn xuống sảnh do mắc chứng mộng du..

Dailymail đưa tin ngày 14/5/2019 cho biết, sự việc xảy ra tại khách sạn D Varee Jomtien tại Pattaya, Thailand khi anh Decha Sookplum, 43 tuổi, đưa theo con gái 5 tuổi (tạm gọi là A) tới nghỉ qua đêm vì anh phải tham gia sự kiện họp lớp tại thành phố này.

Đoạn băng ghi hình an ninh sáng sớm ngày 12/5 cho thấy bé A (lúc đó 5 tuổi), mặc áo cam, quần sóc xanh, đã tự ý ra khỏi phòng ở tầng 12 khi cha cô bé vẫn đang ngủ say. Cửa phòng bị đóng sập lại, khiến cô bé không thể quay vào. Sau khi thử mở cửa các phòng khác không thành, A đi bộ xuống tầng 11.

Đoạn phim tiếp tục ghi lại cảnh A trèo qua ban công tầng 11 và cố gắng đu người vào tay vịn. Cô bé không thể giữ được lâu và rơi xuống nền sảnh cứng phía dưới, một khoảng cách ước tính hơn 30,5 mét.

A trèo qua ban công tầng 11 và cố gắng đu người vào tay vịn. Ảnh: Dailymail.

A ngay lập tức được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện lân cận. Người cha vẫn còn ngủ khi con gái gặp nạn và chỉ thức dậy khi nhân viên gác cửa lên tận phòng đánh thức.

Theo báo Dân trí, anh Decha Sookplum cho hay anh không hay biết về việc con gái ra khỏi phòng và tin rằng cô bé chỉ bị mộng du. “Con bé có thể đã bị mộng du đi ra khỏi phòng và sau đó cố gắng tìm cách quay lại phòng với tôi”, người cha nói.

Bé gái bị gẫy cả chân và tay và được đưa vào phòng hồi sức tích cực để điều trị, tuy nhiên vẫn sống sót 1 cách thần kỳ dù rơi từ tầng 11 xuống nền cứng.