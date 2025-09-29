Một sự cố nghiêm trọng liên quan đến đồ gia dụng vừa xảy ra tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) khiến dư luận xôn xao. Ngày 20/9, một chiếc ấm đun nước thủy tinh bất ngờ phát nổ ngay trong lúc sử dụng, khiến bé trai 1 tuổi trong gia đình bị bỏng nặng tới 40% cơ thể.

Theo chia sẻ của người nhà, khi sự cố xảy ra, mảnh vỡ thủy tinh bắn trúng người bé, nước nóng trong ấm hất thẳng lên người khiến cháu bị bỏng sâu. Ngày 24/9, bé đã phải phẫu thuật cấp cứu, hiện vẫn cần điều trị lâu dài và ghép da để phục hồi.

Đại diện của hãng ấm đun nước trong vụ việc cho biết, ngay sau khi nắm được sự việc, công ty đã cử nhân viên đến bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, vì phía gia đình chưa bàn giao sản phẩm để giám định, nguyên nhân chính xác của vụ nổ vẫn chưa được xác định. Hãng cam kết sẽ phối hợp làm rõ khi có đủ thông tin.

Trong khi đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng trên sàn thương mại điện tử cho biết, các sản phẩm đều trải qua nhiều vòng kiểm định an toàn trước khi xuất xưởng. Tuy nhiên, do ấm làm bằng chất liệu thủy tinh, nguy cơ nứt vỡ khi va chạm mạnh hoặc sử dụng không đúng cách vẫn có thể xảy ra.

Ấm đun nước vốn là sản phẩm gia dụng được ưa chuộng trong những năm gần đây, bởi ngoài chức năng đun nước còn có thể hãm trà, nấu cháo, nấu canh, chưng yến… Thị trường loại sản phẩm này phát triển nhanh, dự báo doanh thu toàn cầu có thể đạt gần 1 tỷ USD vào năm 2032.

Tuy nhiên, đi cùng sự phổ biến là không ít phản ánh về chất lượng. Trên các diễn đàn và cổng khiếu nại tiêu dùng, nhiều khách hàng từng tố cáo tình trạng ấm bị rỉ sét, phần đáy nứt vỡ, gioăng cao su lỏng lẻo hoặc bong tróc. Một số người còn đăng tải hình ảnh ấm mới mua vài lần đã xuất hiện vết nứt.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, những sự cố nổ ấm đa phần liên quan đến chất liệu thủy tinh. Loại thủy tinh chịu nhiệt phổ biến trên thị trường (thủy tinh borosilicate) có thể chịu được nhiệt độ từ -30 độ C đến 150 độ C. Tuy nhiên, nếu ấm từng bị va đập gây nứt nhỏ, hoặc bị đun khô quá lâu, nguy cơ phát nổ khi rót nước sôi là hoàn toàn có thể xảy ra.

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng:

- Chọn mua sản phẩm có chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia .

- Ưu tiên ấm làm từ thủy tinh chịu nhiệt cao borosilicate, inox 304, gioăng silicon thực phẩm.

- Tránh dùng ấm để nấu thực phẩm đặc dễ dính đáy như cháo, sữa, mè đen…

- Không để ấm đun khô; nên chọn loại có chức năng tự ngắt khi cạn nước.

- Nếu phát hiện vết nứt, hỏng gioăng, rỉ sét… cần ngừng sử dụng ngay.

- Đặt ấm ở nơi khô ráo, xa tầm với của trẻ em.

- Nên thay mới sau khoảng 5 năm sử dụng, dù sản phẩm chưa hỏng, để đảm bảo an toàn.

Vụ việc bé trai 1 tuổi nêu trên là hồi chuông cảnh báo về an toàn sản phẩm điện gia dụng trong gia đình. Người tiêu dùng khi chọn mua và sử dụng các thiết bị có chất liệu thủy tinh cần đặc biệt cẩn trọng, tránh để xảy ra những tai nạn thương tâm tương tự.

Nguồn và ảnh: QQ