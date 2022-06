Bé gái 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím vì đi vệ sinh trong quần

Sáng 22/6, chị Nguyễn Thị Thanh (40 tuổi, quê Nghệ An) cho biết đã trình báo Công an phường Bình Chuẩn (TP.Thuận An, Bình Dương) về việc con gái chị là bé Lê Thanh T (4 tuổi) bị cô giáo (cũng là chủ nhóm trẻ) đánh đập khi đi học tại Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng trên đường Bình Chuẩn 63 (phường Bình Chuẩn).



Theo chị Thanh, chiều tối ngày 21/6, sau khi đón con tại Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng về nhà, chị phát hiện hai đùi, mông của bé bị bầm tím, đồng thời bé có biểu hiện hoảng sợ và quấy khóc.

Vết thương của bé gái

Ngay sau đó, chị Thanh đã liên lạc với cô giáo chủ Nhóm trẻ nêu trên để tìm hiểu, thì cô cho biết chính cô là người đã đánh bé T. do bé đi vệ sinh trong quần.

Chị Thanh đã trình báo Công an địa phương về hành vi của cô giáo. Phía Công an phường đã yêu cầu chị Thanh làm đơn trình báo để tiếp nhận và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sau khi xảy ra sự việc cô giáo đã nhắn tin xin lỗi và mong gia đình bỏ qua, đồng thời cho rằng, việc đánh bé T. là để dạy dỗ chứ không có ác ý.

Theo kết quả khám chữa bệnh, bé T. bị tổn thương nông tại háng và đùi; xuất huyết dưới da vùng mông đùi trái.

Được biết, Nhóm trẻ Nụ Cười Hồng được UBND phường Bình Chuẩn cấp phép hoạt động vào năm 2015. Nhóm trẻ hiện tại đang nhận chăm sóc khoảng 30 trẻ em.