Bé gái 4 tuổi đi học về thường xuyên gãi vùng kín, bác sĩ nói một câu khiến mẹ sững người

Con cái gặp vấn đề về sức khỏe luôn là điều khiến cha mẹ lo lắng nhất. Dù đã chăm sóc rất cẩn thận, trẻ nhỏ vẫn dễ gặp các rắc rối do hệ miễn dịch còn yếu và thói quen sinh hoạt chưa ổn định. Câu chuyện dưới đây là một trường hợp có thật, từng khiến nhiều phụ huynh giật mình khi đọc, bởi nguyên nhân lại xuất phát từ những điều tưởng như rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Chị Lý (Trung Quốc) có một cô con gái từ nhỏ thể trạng khá yếu, thường xuyên ốm vặt, cảm cúm liên miên. Việc ra vào bệnh viện gần như trở thành chuyện quen thuộc. Sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ khuyên chị nên cho con vận động ngoài trời nhiều hơn, tiếp xúc với môi trường tự nhiên, đồng thời không nên giữ nhà cửa quá "sạch sẽ tuyệt đối" vì điều đó đôi khi không có lợi cho việc hình thành sức đề kháng.

Nghe theo lời khuyên, mỗi tuần chị Lý đều đưa con ra công viên chơi, những ngày nghỉ chị còn cho con về quê để trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Một thời gian sau, sức khỏe của bé cải thiện rõ rệt, số lần phải đi bệnh viện cũng giảm đi.

Tuy nhiên, trong những lần về quê, chị Lý nhận thấy con thường chơi bẩn, có lúc còn dùng tay dính đất cát để cầm đồ ăn. Lo con hình thành thói quen không tốt, chị dần hạn chế cho con về quê chơi.

Khi con gái tròn 4 tuổi, chị cho bé đi học mẫu giáo. Thời gian đầu, bé khóc nhiều vì chưa quen môi trường mới, nhưng chỉ sau vài ngày đã hòa nhập tốt với các bạn. Mọi chuyện tưởng như ổn thỏa thì chị Lý bắt đầu phát hiện một dấu hiệu bất thường khi con thường xuyên dùng tay gãi vùng kín. Lo lắng, chị hỏi con có bị ai chạm vào cơ thể ở trường không, nhưng bé lắc đầu khẳng định là không.

Vì từng được mẹ dạy về giới hạn cơ thể nên câu trả lời của con phần nào khiến chị yên tâm. Tuy nhiên, tình trạng ngứa ngáy vẫn tiếp diễn. Khi kiểm tra kỹ, chị Lý hoảng hốt phát hiện có ký sinh trùng xuất hiện quanh hậu môn của con. Chị lập tức đưa con đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận bé mắc bệnh giun kim - một dạng ký sinh trùng đường ruột thường gặp ở trẻ nhỏ. Khi hỏi về thói quen vệ sinh, bác sĩ nhẹ nhàng nói một câu khiến chị Lý lặng người: "Dạo này chị có chú ý việc tắm rửa, vệ sinh tay chân cho bé không?".

Từ lời kể của gia đình, bác sĩ cho rằng nguyên nhân rất có thể xuất phát từ việc trẻ từng chơi trong môi trường đất cát, tay miệng tiếp xúc không sạch, cộng thêm thói quen vệ sinh chưa đúng cách. Nghe vậy, chị Lý không khỏi tự trách bản thân vì đã chủ quan trong một số chi tiết nhỏ.

Câu chuyện của chị Lý là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, việc cho trẻ vận động, tiếp xúc với thiên nhiên là cần thiết, nhưng không thể tách rời khỏi thói quen vệ sinh đúng cách. Trẻ nhỏ, đặc biệt ở độ tuổi mẫu giáo, chưa ý thức được nguy cơ từ những hành vi rất quen thuộc như đưa tay lên miệng, chơi xong không rửa tay hay mặc quần áo chưa được làm sạch kỹ.

Các bác sĩ cho biết, giun kim và nhiều loại ký sinh trùng đường ruột khác thường lây qua tay miệng, móng tay bẩn, đồ dùng cá nhân dùng chung. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường sức đề kháng, cha mẹ cần chú ý hình thành cho con những kỹ năng vệ sinh cơ bản như rửa tay đúng cách trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày, cắt móng tay thường xuyên, thay đồ lót hằng ngày và không dùng chung khăn, đồ cá nhân...

Ngoài ra, cha mẹ cũng nên quan sát những thay đổi nhỏ trong hành vi của trẻ, như hay gãi vùng kín, quấy khóc ban đêm, ngủ không yên hay cáu gắt bất thường. Đây có thể là những dấu hiệu sớm của vấn đề sức khỏe, cần được thăm khám kịp thời thay vì chần chừ hoặc tự suy đoán.

Chăm sóc con không chỉ là bảo vệ con khỏi những nguy cơ lớn, mà còn là để ý đến những chi tiết rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Khi cha mẹ đủ tinh tế và chủ động, nhiều rủi ro sức khỏe hoàn toàn có thể được phát hiện sớm và xử lý nhẹ nhàng, tránh để lại những hệ quả không đáng có cho trẻ.