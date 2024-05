Bé gái 4 tuổi bị cây bút bi đâm xuyên hộp sọ

Ngày 16/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (Tây Ninh) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn sinh hoạt rất nguy hiểm.

Bệnh nhân là bé gái 4 tuổi (ngụ tại Tây Ninh) được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng cây bút bi đang ghim vào vùng thái dương bên phải.

Cây bút bi ghim vào vùng thái dương bên phải của bé tại thời điểm nhập viện cấp cứu

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó bé đang chơi đùa ở nhà. Trong lúc đang cầm cây bút bi trên tay, bé không may bị trượt chân té. Nghe tiếng khóc thét đau đớn, người thân trong gia đình vội đỡ bé dậy thì tá hỏa phát hiện cây bút bi đang ghim vào vùng đầu của bé.

Ngay lập tức, bệnh nhi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám hình ảnh, bác sĩ ghi nhận, bé gái bị nứt bản sọ ngoài trán phải. Ngay lập tức, bệnh nhi đã được chuyển mổ cấp cứu. Các bác sĩ đã lấy ra thành công cây bút bi đâm thấu xương sọ. Bệnh nhi đã may mắn vì dị vật không gây tổn thương động mạch.

Các bác sĩ đã rút thành công cây bút bi ra khỏi vùng đầu, bệnh nhi may mắn không gặp tổn thương nghiêm trọng

Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo chấn thương do tai nạn sinh hoạt, tai nạn do các vật cứng, sắc nhọn như kéo, đũa, que, bút... và do nuốt các dị vật là những tình huống đặc biệt nguy hiểm thường gặp ở trẻ em. Để tránh những tai nạn nguy hiểm trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần để ngoài tầm tay với của trẻ tất cả những vật sắc nhọn có thể gây nguy hiểm, không để trẻ cầm đồ vật cứng, sắc nhọn chơi đùa.

Khi bị các vật sắc nhọn đâm, phụ huynh cần bình tĩnh đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để xử trí kịp thời. Người sơ cứu tuyệt đối không rút vật nhọn ra vì có thể sẽ gây mất máu khiến nạn nhân tử vong.