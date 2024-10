Bé gái 3 tuổi đi học về, giữ chặt quần nói “Con không đi vệ sinh được”, mẹ cởi quần hộ thì tức giận bật khóc

Giai đoạn mẫu giáo là bước đệm giúp con chuẩn bị tốt hơn cho các bậc học khác. Thông qua hoạt động học tập và vui chơi ở trường, bé được rèn luyện khả năng tập trung, lắng nghe và tuân thủ quy tắc, những yếu tố quan trọng trong hành trình trưởng thành của con.

Mặt khác, bé đi học mẫu giáo ở giai đoạn nhỏ tuổi, khi năng lực nhận thức của con chưa được hoàn thiện và phát triển đầy đủ. Do đó, cha mẹ cần theo sát và quan tâm bé để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Mới đây, một người mẹ tại Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Để có thể tập trung đi làm tốt hơn, hai vợ chồng cô đã đưa con gái đi học mẫu giáo khi bé 3 tuổi.

Ban đầu, người mẹ cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm vì con gái thể hiện sự thích nghi được với cuộc sống mẫu giáo. Tuy nhiên, một ngày nọ, sau khi con đi học về, bé cứ túm chặt quần và liên tục nói: "Con không đi vệ sinh được".

Câu nói của con khiến mẹ bối rối. Lẽ ra việc đi vệ sinh là điều bình thường, nhưng sao con gái 3 tuổi lại không làm được.

Khi người mẹ giúp con cởi quần, những gì nhìn thấy đã khiến cô bật khóc. Chân của con dính đầy cát bụi và toàn bộ quần của con đã bị bẩn ở cả mặt trong và mặt ngoài.

Thấy quần áo và chân của con có dấu hiệu bất thường, người mẹ vô cùng lo lắng (Ảnh minh hoạ).

Sau một hồi hỏi con gái, bé đã nói thật rằng giáo viên mẫu giáo không sẵn sàng chăm sóc con và các bạn. Để tránh rắc rối, cô giáo thậm chí còn đe doạ sẽ đánh các con nếu bé đi vệ sinh tuỳ tiện, không đi tiểu đúng chỗ. Có một lần, cô đã quát mắng 1 bạn nhỏ vì chạy vào nhà vệ sinh.

Vì vậy, cô bé 3 tuổi chỉ biết lén chạy ra bãi cát của sân chơi để đi tiểu, do không muốn bị cô đánh.

Sau cùng, người mẹ này cho biết đã liên hệ với các phụ huynh khác để thu thập chứng cứ và ý kiến của các con. Sau đó, họ sẽ tố giác hành vi này của giáo viên mầm non tới hiệu trưởng và các đơn vị có liên quan.

Cha mẹ cần lưu ý gì khi chọn trường mầm non cho con?

Cho con đi học mẫu giáo là điều cần thiết và đáng được khuyến khích. Tuy nhiên, việc chọn trường mẫu giáo cho con rất quan trọng, vì chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất, năng lực học tập và tâm sinh lý của con trong thời gian học tập tại trường.

Dưới đây là những tiêu chí mà phụ huynh nên cân nhắc trước khi đưa ra quyết định chọn trường mầm non cho con:

- Môi trường của trường học:

Đây là yếu tố đầu tiên mà phụ huynh cần quan tâm. Môi trường bao gồm hệ thống cơ sơ vật chất chẳng hạn như phòng dạy học, nhà vệ sinh, canteen,... Một môi trường sạch sẽ, thoải mái và an toàn sẽ có lợi cho việc học tập và cuộc sống của con, từ đó giúp trẻ vui vẻ trải qua thời gian ở trường, cũng khiến cha mẹ yên tâm hơn.

Cha mẹ cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định trường mầm non cho con theo học (Ảnh minh hoạ).

- Tham khảo của người đi trước về ngôi trường:

Phụ huynh nên tham khảo phản hồi của phụ huynh đã có con theo học ở trường. Nếu trường mẫu giáo bị mang tiếng xấu, cha mẹ cần phải suy nghĩ kỹ trước khi cho con theo học ở đây, nhằm đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc trẻ.

- Chất lượng chuyên môn của giáo viên:

Giáo viên mầm non không chỉ phải có tâm mà có cả tố chất chuyên môn, khả năng hướng dẫn trẻ phát triển tốt nhất. Trước khi quyết định chọn trường mầm non cho con, phụ huynh nên tìm hiểu về chất lượng, trình độ giảng dạy của giáo viên mầm non về nhiều mặt.

Tính chuyên nghiệp của giáo viên liên quan trực tiếp đến sự trưởng thành và phát triển của trẻ ở trường mẫu giáo. Chỉ dưới sự hướng dẫn của những giáo viên giỏi giang và có tâm thì trẻ mới có thể phát triển toàn diện trong giai đoạn học tập đầu tiên của cuộc đời.

Theo Sohu