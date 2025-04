Ngày 15/3, tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án Vô ý làm chết người xảy ra tại trạm dừng chân Châu Thành, thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Vụ việc thương tâm diễn ra tại khu vực sát cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vào khoảng 6h15 ngày 12/4, một bé gái khoảng 2 tuổi đang chơi cùng bạn trong sân khu vực trạm dừng chân. Trong lúc nô đùa, hai bé chạy xa khỏi tầm kiểm soát của người thân và tiến gần khu vực có nhiều xe qua lại. Thấy một ô tô đang đi về phía mình, bé gái hoảng sợ quay đầu bỏ chạy về phía người thân.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, chiếc xe 5 chỗ bất ngờ rẽ trái và tông trúng bé. Dù người thân nhanh chóng chạy đến ứng cứu nhưng không kịp, chiếc xe đã cán qua người bé và cuốn vào gầm. Bé gái được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ. Các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất toàn bộ hình ảnh từ camera và lấy lời khai của những người liên quan để xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên trong vụ tai nạn đau lòng này.