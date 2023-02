Bé gái 11 tuổi ở Phú Thọ sinh con trai nặng 3,2kg

Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã thông tin, vào tháng 10/2022 dư luận xôn xao khi hay tin cháu H.T (sinh năm 2011, trú tại xã K.C, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) mang thai. Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Cùng với đó, cơ quan công an cũng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc cháu T. mang thai khi mới 11 tuổi, trao đổi với PV, Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho biết, cháu T. đã sinh nở thành công. "Cháu T. sinh thường một bé trai nặng 3,2kg vào tháng 11/2022. Do tuổi còn nhỏ, lại lần đầu sinh nở nên khi sinh, cháu có gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu T. và con đã ổn định. Cháu bé rất kháu khỉnh, bụ bẫm", Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho hay.

Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho biết, do hoàn cảnh gia đình cháu T. khó khăn, lại rơi vào trường hợp đặc biệt khi làm mẹ ở độ tuổi còn rất nhỏ nên chính quyền địa phương cũng như các hội, đoàn thể đều hết sức quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho mẹ con cháu bé.

"Biết được hoàn cảnh của cháu T., nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, ủng hộ gia đình. Qua tâm sự, chúng tôi được biết gia đình cũng mừng khi cháu T. sinh nở an toàn", Phó Chủ tịch UBND xã K.C cho biết thêm.

* Trước đó, vào khoảng tháng 8/2022, sau khi đi làm ăn ở xa về, thấy con gái "béo" lên bất thường, chị M. (mẹ cháu T.) mới đưa con đến viện thăm khám. Tại đây, chị M. chết lặng khi được các bác sĩ thông báo, cháu T. mang bầu hơn 6 tháng.

Thời điểm đó, cháu T. đang học lớp 5. Điều đáng nói, sau khi phát hiện sự việc đau lòng, chị M. và gia đình không báo cáo với chính quyền địa phương. Chỉ đến khi những lời bán tán xôn xao khắp nơi, chính quyền địa phương mới biết được sự việc.

"Cháu T. còn bé nên thời điểm mang bầu bụng to vượt mặt nhưng vẫn đạp xe đi chơi cùng các bạn khắp nơi, vẫn hồn nhiên nô đùa như không hề có chuyện gì. Nhìn hình ảnh con bé 11 tuổi mang bầu mà chúng tôi không cầm được nước mắt", Chủ tịch Hội LHPN xã K.C nghẹn ngào.

Bé T. là con thứ 2 trong gia đình có 2 chị em, hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Anh V. (bố cháu T.) hay uống rượu rượu, sức khỏe yếu nên gần như không làm được việc gì. Chị gái của T. dù còn nhỏ tuổi những cũng phải bỏ học từ 3 năm trước để đi làm thuê đỡ đần gia đình. Trong nhà, chị M. là trụ cột, lo toan mọi thứ.

Do thường xuyên phải đi phụ hồ xa nhà nên chị M. ít khi về. Ở nhà, chỉ có T. sống cùng bố. Không có người chăm sóc, bảo ban, trong khi cháu T. lại khá phổng phao, cháu đã bị hãm hiếp đến mang thai lúc nào không hay. Do thời điểm phát hiện, cháu T. đã mang bầu to nên cháu không đến trường để học lên lớp 6.

Anh V. nói rằng, khi gặng hỏi, cháu T. kể bị một người anh trong xóm làm "chuyện người lớn" dẫn đến mang bầu. Thanh niên đó ở gần nhà và chỉ mới là học sinh lớp 8. "Kể từ khi biết chuyện, gia đình nhà kia cũng rất quan tâm. Thậm chí, những lần đi siêu âm, cháu T. đều được gia đình họ đưa đi viện. Tuy nhiên, đây chỉ là lời kể của con, kết luận cuối cùng phải cơ quan công an", anh V. nói.