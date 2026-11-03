Bé gái 11 tuổi đã ung thư tuyến giáp di căn phổi, bác sĩ: Xin phụ huynh bỏ ngay 3 suy nghĩ sai lầm!

Ung thư, gồm cả ung thư tuyến giáp từ lâu vẫn thường được xem là căn bệnh của tuổi già hay người trưởng thành. Chính suy nghĩ cố hữu này đã tạo nên một "điểm mù" nguy hại khiến nhiều bậc phụ huynh bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sinh tử ở con trẻ. Câu chuyện đau lòng của bé Yuanyuan (11 tuổi, sống tại Hồ Nam, Trung Quốc) mới đây là một lời cảnh báo đắt giá!

Khối u bị "bỏ quên" âm thầm chuyển biến sang giai đoạn muộn

Yuanyuan vốn là một cô bé thông minh, ngoan ngoãn và học vượt cấp lên trung học cơ sở khi chưa đầy 11 tuổi. Tháng 5 năm 2024, trong lúc tắm vô tình sờ thấy một khối u nhỏ bất thường bên cổ trái, cô bé đã bâng quơ kể với mẹ.

Người mẹ cho con đi kiểm tra tại bệnh viện địa phương, khi đó xác định đây là khối u tuyến giáp phân loại TI RADS 4A. Các bác sĩ lập tức khuyến nghị chọc hút sinh thiết để can thiệp phẫu thuật sớm nếu là u ác tính. Thế nhưng, mẹ Yuanyuan lại thốt lên: "Đứa trẻ còn quá nhỏ, cắt bỏ tuyến giáp sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu. Trên mạng nói u 4A đa số là lành tính, bản thân con cũng không có triệu chứng gì...".

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Mặc cho bác sĩ giải thích, gia đình tự ý chối bỏ chỉ định sinh thiết, cho con chuyển sang dùng Đông y và chỉ theo dõi định kỳ.

Cứ thế, 2 năm trôi qua trong sự an tâm giả tạo, cho đến khi khối u bỗng nhiên phát triển vượt tầm kiểm soát. Cô bé 11 tuổi ngày càng khó chịu ở cổ đi kèm khó thở, hay hụt hơi người mẹ mới cho con tái khám. Lúc này, các bác sĩ tại bệnh viện địa phương hốt hoảng yêu cầu gia đình đưa bé lên bệnh viện tuyến trên ngay lập tức.

Tại Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) bác sĩ Shen Haibin (Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tuyến giáp) trực tiếp thăm khám và lặng người trước hình ảnh siêu âm. Khối u bên trái của Yuanyuan đã tiến triển nhảy vọt lên mức TI RADS 5, hạch bạch huyết xung quanh sưng to bất thường.

Kết quả sinh thiết sau đó như một đòn giáng xé lòng: Yuanyuan mắc ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú. Tế bào ung thư không chỉ xâm lấn các hạch bạch huyết vùng cổ mà đã xuất hiện nhiều nốt di căn rải rác khắp hai bên phổi. Ở tuổi 11, cô bé đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn muộn. Mẹ Yuanyuan bấy giờ mới cuống cuồng lo lắng cho tính mạng của con, liên tục cầu xin bác sĩ cứu con mình.

Trong lúc đó, các bác sĩ lập tức tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa gồm nhi khoa, tai mũi họng, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh và gây mê. Quyết định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp hai bên, nạo vét hạch cổ tỉ mỉ và điều trị bằng iốt 131 được đưa ra khẩn cấp.

Khi rạch lớp da cổ của bệnh nhân nhi, bác sĩ Shen Haibin nhận thấy thực trạng còn khủng khiếp hơn dự kiến. Tế bào ung thư không chỉ tạo thành các khối cứng ngắc mà đã ăn sâu vào bao tuyến giáp, cơ dải bên và bọc lấy dây thần kinh thanh quản quặt ngược. Vì thể trạng trẻ em chưa phát triển hoàn thiện, từng đường dao mổ phải đạt độ chính xác tuyệt đối để vừa loại bỏ triệt để khối u, vừa phải vất vả bảo tồn dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp cho cô bé.

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Sau nhiều giờ nghẹt thở trong phòng mổ, ca phẫu thuật đã thành công. Tuy nhiên, cái giá phải trả là Yuanyuan sẽ phải duy trì uống hormone tuyến giáp suốt đời và tiếp tục bước vào giai đoạn điều trị iốt 131 đầy gian nan. Em cũng sẽ gặp phải những tác dụng phụ sau khi cắt bỏ hoàn toàn tuyến giáp, ngay cả việc ăn uống, ngủ nghỉ cũng cần khắt khe hơn rất nhiều so với bình thường.

Đột biến gen cao: Ung thư tuyến giáp ở trẻ em nguy hiểm thế nào?

Bác sĩ Shen Haibin cảnh báo rằng ung thư tuyến giáp ở trẻ em chỉ chiếm khoảng 2 - 5% trong tổng số các ca bệnh tuyến giáp, nhưng tính chất của nó lại cực kỳ tàn khốc.

So với người lớn, ung thư tuyến giáp ở lứa tuổi thiếu nhi có tỷ lệ đột biến gen cao hơn hẳn. Điều này khiến bệnh diễn tiến hung hãn, độ ác tính cao, tốc độ phát triển nhanh và nguy cơ di căn xa cũng như tái phát vượt trội.

Đáng ngại nhất, ở người lớn ung thư tuyến giáp thường phát triển chậm và có triệu chứng rõ ràng, nhưng ở trẻ em, bệnh lại diễn tiến rất âm thầm. Nhiều bệnh nhân nhi khi được cha mẹ đưa đến khám thì khối u đã ở giai đoạn muộn, thậm chí đã di căn sang phổi hay xương như trường hợp của Yuanyuan. Trong khi cơ thể của các bệnh nhi còn non nớt cùng đặc tính sinh học khác biệt, khiến cho việc điều trị cũng khó khăn hơn.

Bác sĩ tha thiết: Phụ huynh xin bỏ ngay 3 suy nghĩ sai lầm!

Qua bi kịch của bé Yuanyuan, bác sĩ Shen Haibin đưa ra lời thức tỉnh nghiêm khắc gửi tới tất cả các bậc phụ huynh, yêu cầu xóa bỏ ngay 3 quan niệm lệch lạc nguy hiểm nhưng phổ biến về ung thư tuyến giáp:

1. Sai lầm 1: Trẻ em còn nhỏ nên không thể mắc ung thư tuyến giáp

Sự thật là ung thư tuyến giáp có thể tấn công bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi. Tỷ lệ mắc ở trẻ em tuy thấp nhưng mức độ nguy hiểm và nguy cơ di căn lại cao hơn hẳn so với người trưởng thành.

2. Sai lầm 2: Phẫu thuật cắt tuyến giáp sẽ làm hỏng sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Sự thật: Chỉ cần bệnh nhân tuân thủ liệu pháp bổ sung hormone tuyến giáp đều đặn theo chỉ định và tái khám đúng hẹn, quá trình tăng trưởng, phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường.

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3. Sai lầm 3: Khối u không đau, không ngứa thì cứ tạm thời theo dõi, chưa cần điều trị.

Sự thật là do tỷ lệ đột biến gen cao, u tuyến giáp ở trẻ tiến triển cực kỳ nhanh. Việc trì hoãn điều trị để "chờ con lớn" sẽ khiến khối u nhanh chóng xâm lấn đường thở, chèn ép dây thần kinh, gây di căn xa và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần thường xuyên quan sát vùng cổ của con. Nếu phát hiện bất kỳ khối u bất thường nào, đặc biệt là các khối u cứng, tăng dần kích thước hoặc đi kèm triệu chứng khàn tiếng, khó nuốt, cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay lập tức. Đối với các khối u được chẩn đoán từ TI RADS 4 trở lên, phải tuân thủ tuyệt đối chỉ định sinh thiết của bác sĩ, tuyệt đối không được tự ý điều trị bảo tồn hay phó mặc cho "số phận".

Nguồn và ảnh: QQ, China Times, Family Doctor