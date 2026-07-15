Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Chiều 15/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can theo quy định của pháp luật.

Các quyết định trên được thực hiện trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Như vậy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can để phục vụ công tác điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm liên quan đến vụ án.

Một bị can bị khởi tố trong vụ án.

Trước đó, liên quan vụ gian lận thi cử tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 15 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 19.







