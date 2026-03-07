Bé Bo quấn quýt bên Đại uý Thăng Văn Cương: Hoà Minzy chờ đợi 3 năm để được công bố, thương!

Việc Hòa Minzy công khai mối quan hệ với Đại úy Thăng Văn Cương mới đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nữ ca sĩ cho biết nam quân nhân đã hỏi cưới từ năm 2024, mở ra một bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm của mình sau thời gian dài khá kín tiếng.

Đại úy Thăng Văn Cương và Hòa Minzy

Sau khi thông tin này được chia sẻ, bên cạnh câu chuyện tình yêu của cặp đôi, nhiều người cũng đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa Đại úy Thăng Văn Cương và bé Bo - con trai của Hòa Minzy.

Trong chia sẻ vào trưa ngày 7/3, Hòa Minzy cho biết bé Bo rất thương Đại úy Cương. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm rằng tối cùng ngày cô sẽ chia sẻ rõ hơn về câu chuyện liên quan đến con trai và bạn trai, khiến nhiều người càng thêm chú ý.

Đến chiều 7/3, Đại úy Thăng Văn Cương cũng đăng tải thêm những khoảnh khắc của mình với bé Bo, càng cho thấy sự thân thiết.

Hình ảnh của Đại úy Cương và bé Bo

Đại úy Cương chia sẻ thêm hình ảnh của mình và bé Bo

Phía dưới các bài đăng này, cư dân mạng cũng để lại nhiều lời chúc phúc dành cho Hòa Minzy và bé Bo. Dân tình bày tỏ hy vọng nữ ca sĩ sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn, đồng thời mong bé Bo luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm trong cuộc sống gia đình.

Một số bình luận từ dân tình dành cho khoảnh khắc của Đại úy Cương và bé Bo:

- Trộm vía tỷ lần chị ơi. Ảnh yêu chị, ảnh cũng thương bé Bo. Chúc mừng chị yêu đã tìm được bến đỗ sau những sóng gió đã qua.

- Bạn ấy sẽ là một điểm tựa vững chãi cho mẹ con Hòa! Nhìn tấm ảnh này mình thấy hạnh phúc theo luôn! Chúc mừng Hòa nhé, Hòa xứng đáng được hạnh phúc thật nhiều nhiều nhiều luôn ấy.

- Nhìn vòng tay ôm là biết đủ chắc chắn và đầy yêu thương rồi, chúc mừng 2 em sẽ mãi mãi hạnh phúc. Chúc mừng bé Bo có 1 vòng tay lớn yêu thương, đủ đầy.

- Chị xem tấm ảnh này cảm thấy hạnh phúc lây. Chúc mừng Hòa, chúc em mãi hạnh phúc nhé!

- Tấm ảnh bình dị nhưng đây mới là hạnh phúc. Chúc mừng Hoà và gia đình em.

- Lấy người tử tế là ai cũng ủng hộ luôn ý, những khoảnh khắc đơn giản, bình thường mà ấm áp... Chúc nàng trăm năm hạnh phúc nhé!

- Mình đã khóc khi thấy ảnh này. Mừng cho chị Hoà quá! Yêu thế!

- Xem đến đây tự nhiên khóc.

- Chúc mừng chị Hoà nhiều nhiều. Theo dõi từ những ngày Học Viện Ngôi Sao đến giờ tin rằng đây sẽ là người đem lại bình yên sau những ồn ào quanh chị.

- Tự nhiên thấy lòng mình cũng hạnh phúc theo.

- Nhìn đến bức ảnh mình bật khóc luôn, mừng cho cô gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ ấy. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn nhé!

- Mình cũng thật sự xúc động, rưng rưng vì mừng cho Hòa.

