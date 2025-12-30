Bé 5 tuổi tử vong vì kẹt tay trong băng chuyền trượt tuyết ở Nhật Bản

Theo Kyodo News, lực lượng cứu hộ cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ mẹ của cậu bé vào khoảng 10h ngày 28/12 (giờ địa phương), báo rằng con trai bị mắc kẹt trên cầu vượt dành cho xe tự hành ở Otaru, Hokkaido. Nạn nhân được xác định là Hinata Goto, 5 tuổi, sống ở Sapporo - một thành phố lớn nằm cạnh Otaru.

Theo cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương, cậu bé đã ngã khi đang cố gắng rời khỏi lối đi bộ nối liền bãi đậu xe của khu trượt tuyết với đường trượt tuyết, cánh tay phải mắc kẹt vào băng chuyền. Lối đi bộ này không có tay vịn.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, chức năng dừng khẩn cấp của lối đi bộ không tự động hoạt động khi Hinata Goto bị mắc kẹt, khiến mẹ cậu bé phải nhấn nút dừng.

Ảnh chụp hiện trường vụ tai nạn tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Otaru, Hokkaido, ngày 28/12/2025.(Ảnh: Kyodo News)

Do nhân viên tại khu nghỉ dưỡng không thể giải cứu cậu bé, lực lượng cứu hộ đã tháo dỡ một phần thiết bị để giải thoát Goto. Cậu bé được giải thoát khoảng 40 phút sau cuộc gọi nhưng trong tình trạng bất tỉnh. Hinata được đưa tới bệnh viện và các bác sĩ xác định bé đã tử vong.

Đại diện khu nghỉ dưỡng đã xin lỗi về vụ tai nạn, cam kết sẽ xác định nguyên nhân và có biện pháp để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Thang cuốn này được lắp đặt 6 năm trước, dài khoảng 30 m, rộng 60 cm, chỉ vừa đủ cho một người lớn đứng và không có lan can. Khách thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng này cho biết thang cuốn rất tiện lợi vì họ có thể di chuyển giữa bãi đậu xe và các đường dốc trượt tuyết mà không cần sử dụng cầu thang. Một số du khách cho biết họ từng bị vấp ngã khi sử dụng loại thang cuốn này.

Cảnh sát Hokkaido đang điều tra sự việc.