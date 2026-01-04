Bé 3 tuổi tử vong, 5 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại bản Kích Máng, xã Mường Giôn, sau khi một số người trong cùng gia đình phải nhập viện cấp cứu, trong đó có trường hợp tử vong ngoại viện.

Lãnh đạo UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, đau đầu, tiêu chảy nhiều lần. Trước đó, họ được cho là đã sử dụng dưa hấu và một số sản phẩm sữa như sữa chua, sữa tươi thanh trùng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị ngành y tế địa phương tập trung tối đa nguồn lực cứu chữa, điều trị các trường hợp nghi ngộ độc, bảo đảm an toàn sức khỏe và tính mạng người bệnh; đồng thời tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc các thực phẩm nghi gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm theo pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng. Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, kiểm soát chặt nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Sơn La thực hiện nghiêm Chỉ thị 38 của Thủ tướng về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời triển khai các nội dung tại công văn 2633 của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.

Kết quả điều tra, xử lý vụ việc phải được báo cáo đầy đủ, kịp thời về Cục An toàn thực phẩm theo quy định. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 1-1, UBND xã Mường Giôn (Sơn La) thông tin trên địa bàn xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến một trẻ tử vong, nhiều người trong cùng gia đình phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 31-12-2025, tại nhà bà Lò Thị Ph. (ở bản Kịch Máng, xã Mường Giôn), 6 người trong gia đình đã sử dụng hoa quả và sữa chua do người thân mua về trong dịp nghỉ lễ.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ba trẻ nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, được đưa đến Trạm Y tế xã cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai.

Trên đường đi cấp cứu, cháu Lò Trọng T., 3 tuổi đã tử vong. Hai trẻ còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Rạng sáng 1-1, ba người lớn trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được đưa đi bệnh viện để theo dõi sức khỏe.