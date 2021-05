BB Trần, Hải Triều, Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi... hưởng ứng chiến dịch đầy ý nghĩa - chung tay đẩy lùi đại dịch

Với chủ đề "MY MASK MY STYLE" - chương trình kêu gọi mọi người tự tay trang trí chiếc "khẩu trang" của mình và đăng tải lên mạng xã hội. Với mỗi chiếc khẩu trang được đăng tải, công ty cổ phần DCI Việt Nam cùng Cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương sẽ đóng góp 20.000 VNĐ vào quỹ Chung Một Tấm Lòng (Đài truyền hình TP.HCM) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua dụng cụ bảo hộ y tế cho các chiến sĩ, y bác sĩ ở tuyến đầu đang ngày đêm chiến đấu cùng đại dịch.



Diễn viên BB Trần - Hải Triều



Tính đến nay đã có rất nhiều diễn viên, ca sĩ đồng hành cùng chương trình, có thể kể đến: Diễn viên BB Trần, diễn viên Hải Triều, Á quân The Face Tôn Tuấn Kiệt, ca sĩ Tăng Phúc & Trương Thảo Nhi, Quán quân Cười Xuyên Việt - Ngọc Phước, Hoa khôi Áo dài TP.HCM Trăm Nguyễn cùng sự tham gia của một số bạn trẻ có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.



Ca sĩ Tăng Phúc & Trương Thảo Nhi - Hoa khôi Trăm Nguyễn

Diễn viên Ngọc Phước - Hot face Hoàng Anh

Công ty cổ phần DCI Việt Nam là tổ chức giáo dục được biết đến với triết lý kinh doanh "Give what you want - Cho đi điều bạn muốn" nổi bật với những chương trình phát triển tư duy, tâm hồn và đặc biệt hơn là sự đa dạng của các hoạt động cộng đồng. Đúng với triết lý kinh doanh của mình, công ty cổ phần DCI Việt Nam chú trọng vào việc xây dựng và phát triển một cộng đồng đáng tin cậy, tử tế & có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến với toàn bộ 95 triệu dân Việt Nam.



Hãy cùng hưởng ứng chiến dịch "My Mask My Style" bằng cách trang trí chiếc khẩu trang của mình và cùng lan tỏa chiến dịch này đến với những người xung quanh bạn nhé. Bảo vệ sức khỏe của những người xung quanh chính là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình!