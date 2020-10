Bay nội địa phục hồi nhanh, lượng hành khách vẫn giảm gần một nửa

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tính đến 15/10/2020, sản lượng điều hành bay đi/đến của cả nước đạt 263.000 chuyến, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm 2019. Điều hành bay quá cảnh đạt 124.000 chuyến, giảm 67,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Lượng hành khách thông qua cảng hàng không đạt 52,8 triệu khách, giảm 45,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số này, khách quốc tế đạt 7,1 triệu khách, giảm 79,4% so với cùng kỳ năm 2019; Khách nội địa đạt 45,7 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 25,6 triệu hành khách, giảm 44,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,7 triệu, giảm 81,2% so với cùng kỳ năm 2019; Khách nội địa đạt 22,9 triệu khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong tháng 10/2020, lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt 4,98 triệu khách, giảm 46,8% so với tháng 10/2019. Trong đó, khách quốc tế giảm tới 98,8%, chỉ còn 41.000 khách. Khách nội địa chỉ giảm 16,6%, đạt 4,94 triệu khách, giảm 16,6% so với tháng 10/2019.



Cũng trong tháng 10/2020, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 2,49 triệu khách, giảm 43,9% so với tháng 10/2019. Trong số này, khách quốc tế là 17.000 khách, giảm 98,9% so với tháng 10/2019, khách nội địa đạt 2,47 triệu khách, giảm 43,9% so với tháng 10/2019.