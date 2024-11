Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa (theo giờ địa phương) là đến cuộc bầu cử quan trọng của Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang nỗ lực thuyết phục những cử tri còn do dự.

Tuy nhiên, trong bầu cử tổng thống Mỹ, số phiếu phổ thông không quyết định người chiến thắng. Thay vào đó, để giành chiến thắng, ứng viên tổng thống cần giành được 270 trong số 538 phiếu đại cử tri.

Ông Trump và bà Harris tranh luận hồi tháng 9. Ảnh: Bloomberg

Vì sao gọi là bang chiến trường?

Theo hệ thống bầu cử Mỹ, mỗi bang được phân bổ một số lượng phiếu đại cử tri nhất định tương ứng với đại diện của họ tại Quốc hội Mỹ. Hầu hết các bang phân bổ phiếu đại cử tri của họ cho bất kỳ ứng cử viên nào giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu toàn bang.

Riêng 2 bang Nebraska và Maine thường chia sẻ phiếu đại cử tri, đồng nghĩa với việc là một ứng viên tổng thống có thể giành được phiếu bầu ngay cả khi ứng viên kia giành chiến thắng hoàn toàn ở bang Nebraska hoặc Maine.

Do các bang khác đều có truyền thống nghiêng hẳn về đảng Dân chủ hoặc Cộng hòa trong nhiều năm qua nên kết quả cuộc đua phụ thuộc vào 7 bang Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona, Georgia, Bắc Carolina.



Các bang này thường được gọi là bang chiến trường, bang rung lắc.



7 bang chiến trường quan trọng đến mức nào?



Trong cuộc bầu cử năm 2016, bà Hillary Clinton đã thua ông Trump ở 3 bang Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Đến năm 2020, ứng viên Joe Biden thắng ở cả 3 bang trên, cộng với 2 bang Arizona, Georgia.

Các chuyên gia cho biết 7 bang chiến trường chiếm đến 93 trong số 538 phiếu đại cử tri.



Cụ thể, Arizona có 11 phiếu đại cử tri, Georgia có 16 phiếu, Michigan có 15 phiếu, Nevada có 6 phiếu, Bắc Carolina có 16 phiếu, Pennsylvania có 19 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu.

Tổng số phiếu đại cử tri của các bang này đủ để một ứng viên giành được đa số phiếu cần thiết để vào Nhà Trắng.

Theo ước tính, bà Harris sẽ cần 44 trong số 93 phiếu kể trên để giành chiến thắng, trong khi ông Trump sẽ cần 51 phiếu.

Vài nét về ứng viên Kamala Harris của Đảng Dân chủ. Đồ họa: Thanh Long

Tỉ lệ sít sao giữa 2 ứng viên



Tỉ lệ ủng hộ của hai ứng viên tổng thống sít sao trong nhiều cuộc thăm dò ở các bang chiến trường trong những ngày cận kề ngày bầu cử 5-11.

Trong cuộc khảo sát của CNN/SSRS hôm 31-10, bà Harris dẫn trước với tỉ lệ 48% - 47% ở Bắc Carolina, ông Trump dẫn trước 48%-47% ở Georgia.

Ở bang Pennsylvania, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 50%-48% trong cuộc thăm dò của Marist và 48%-47% trong cuộc thăm dò của Washington Post được công bố hôm 1-11.

Tại bang Michigan, bà Harris dẫn trước 3 điểm % với tỉ lệ 51%-48% trong cuộc thăm dò của Marist trong khi ông Trump dẫn trước 47%-45% trong cuộc thăm dò của Washington Post được công bố hôm 31-10.

Trong khi đó, ở bang Wisconsin, bà Harris dẫn trước với 50%-48% trong cuộc khảo sát của Marist và 50%-47% trong cuộc thăm dò của CES, 51%-45% trong cuộc thăm dò của CNN/SSRS, 50%-49% trong cuộc thăm dò của Marquette. Trong khi đó, ông Trump dẫn trước với tỉ lệ 49% - 48% trong cuộc khảo sát của Emerson và hai ứng cử viên hòa nhau ở mức 48% trong cuộc thăm dò của Quinnipiac.

Tại bang Nevada, bà Harris dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 48%-47% trong cuộc thăm dò của Emerson và 51%-47% trong cuộc thăm dò của CES, trong khi ông Trump dẫn trước với 48%-47% trong cuộc khảo sát của CNN/SSRS và bà Harris dẫn trước 48,8%-48,3% trong cuộc thăm dò của Bloomberg.

Tại bang Arizona, ông Trump chiếm tỉ lệ ủng hộ 51%-47% so với bà Harris trong cuộc khảo sát CES, dẫn trước 50%-49% trong cuộc thăm dò của Marist và 49%-46% trong cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School. Trong khi đó, bà Harris dẫn trước 48%-47% trong cuộc thăm dò của CNN/SSRS.

Cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School cũng khảo sát các cử tri về việc họ tin tưởng ứng viên nào trong các vấn đề quan trọng trước ngày bầu cử. Ông Trump dẫn trước bà Harris về kinh tế và nhập cư, trong khi bà Harris dẫn trước ông Trump về vấn đề biến đổi khí hậu, phá thai và tội phạm.

Vài nét về ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Đồ họa: Thanh Long

Chiến lược của ông Trump và bà Harris



Cách tiếp cận của ông Trump không tập trung vào bất kỳ bang cụ thể nào mà là đến được càng nhiều bang chiến trường càng tốt trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử.

Chỉ trong tuần kết thúc vào ngày 27-10, ông Trump tổ chức sự kiện ở 6 trong số 7 bang chiến trường. Cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Brian Hughes, tiết lộ cho đến ngày 5-11, ông Trump sẽ thăm mỗi bang chiến trường ít nhất một lần.

Pennsylvania là bang chiến trường ưu tiên hơn của ông Trump. Ứng viên tổng thống Đảng Cộng hoà đã tổ chức 6 cuộc vận động ở bang này kể từ đầu tháng 10, nhiều hơn bất kỳ bang chiến trường nào khác.

Cựu tổng thống và đội ngũ của ông xem Pennsylvania là "yếu tố quyết định" cuộc bầu cử trong khi các chuyên gia lập luận rằng bất kỳ ứng viên nào giành được Pennsylvania đều có khả năng giành tấm vé vào Nhà Trắng.

Do Pennsylvania là bang "then chốt", chiến dịch của ông Trump và bà Harris đều đang dành đáng kể nguồn lực cho bang này. Phía ông Trump chi 20,9 triệu USD cho Pennsylvania, gấp đôi so với Georgia, gấp 3 so với Michigan và gấp 8 lần Bắc Carolina.

Bà Harris cùng đồng minh đã chi 21,2 triệu USD cho các quảng cáo chính trị tại Pennsylvania, gấp 3 so với bang Georgia, gấp đôi so với Michigan và 18 lần so với Bắc Carolina.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ cũng tập trung ở các bang "tường xanh" gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh hoạt động ở Georgia là cho thấy chiến dịch tranh cử của bà Harris có thể xem bang này là cơ hội tốt nhất để bù đắp cho tổn thất tiềm tàng ở Pennsylvania hoặc Michigan.