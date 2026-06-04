Báu vật chưa từng xuất hiện công khai của 'Tứ phu nhân' Lương An Kỳ ngự trên cổ Hề Mộng Dao đêm tiệc

Sáng 2/6, mạng xã hội Trung Quốc gần như đứng yên trước những hình ảnh đầu tiên từ đám cưới của Hề Mộng Dao tại tu viện Mont Saint-Michel, Pháp - di sản hơn 1.000 năm tuổi được UNESCO công nhận. Mọi sự chú ý ban đầu đổ về set kim cương Graff lấp lánh mà cô dâu đeo trong lễ chính. Nhưng đến đêm tiệc cảm ơn, mọi ánh nhìn bỗng chuyển hướng không phải bởi kim cương, mà bởi một chuỗi ngọc trai.

Tại bữa tiệc sau lễ cưới, Hề Mộng Dao đổi trang phục. Cô mặc một bộ lễ phục haute couture của Chanel, sản xuất năm 1989, trùng với năm sinh của chính mình. Trên tay phải là đồng hồ Patek Philippe, kiệm lời và tinh tế theo đúng phong cách của dòng đồng hồ danh tiếng nhất Thụy Sĩ. Và trên cổ, rủ xuống lưng trần theo nhiều tầng, là sợi ngọc trai Australian South Sea, ánh trắng sữa dịu, kích thước đồng đều đến mức chỉ người chơi ngọc lâu năm mới đánh giá được.

Chiếc vòng đó không được mua cho đám cưới. Nó đến từ tủ riêng của bà Lương An Kỳ, bà tư của cố tỷ phú Hà Hồng Sân - người được mệnh danh là Vua Sòng Bài Macau. Tương truyền đây là vật kỷ niệm ông tặng bà từ nhiều thập kỷ trước, được gìn giữ trong bộ sưu tập riêng, chưa từng xuất hiện trước công chúng.

Một câu nói viral đang được lan truyền trên Weibo trong đêm 2/6 đã tóm gọn toàn bộ tinh thần khoảnh khắc ấy: "Kim cương là 'nhìn tôi đi'. Ngọc trai là 'tôi đang ở đây'".

Khi ngọc trai làm điều mà kim cương không làm được

Cả set kim cương Graff và chuỗi ngọc trai của bà Lương An Kỳ đều đắt giá. Nhưng cách chúng "lên tiếng" trên ngoại hình một người phụ nữ lại khác nhau đến kỳ lạ.

Kim cương rực rỡ, sắc nét, lóa ánh đèn flash. Nó là ngôn ngữ của "ngày trọng đại", của "khoảnh khắc cần chụp ảnh", của "khoe gia thế". Còn ngọc trai nhất là loại Australian South Sea với ánh lụa mềm nói một thứ ngôn ngữ khác hẳn. Nó không lóa lên trong ảnh; nó tỏa sáng âm thầm trên làn da. Nó không khiến người nhìn phải nheo mắt; nó khiến người nhìn phải nhìn lâu hơn.

Có lẽ vì thế mà sau khi đám cưới khép lại, dù set kim cương Graff trị giá triệu đô đã chiếm spotlight trên báo chí, thì chuỗi ngọc trai của Hề Mộng Dao mới là chi tiết được những người sành ngọc lưu lại điện thoại, save Pinterest, gửi cho thợ kim hoàn quen với câu "tìm cho mình một sợi giống thế". Trên Weibo, chủ đề "vòng cổ của Hề Mộng Dao" hút 1,3 triệu lượt xem. Khán giả bày tỏ sự xúc động trước giá trị và ý nghĩa của chiếc vòng.

Và nguyên do thì rất đơn giản: Một sợi ngọc trai có thể đeo cả đời, mặc cả váy dạ tiệc lẫn áo lụa nhà, vừa hợp với buổi gặp đối tác sáng thứ Hai vừa hợp với bữa tiệc gia đình tối Chủ nhật. Kim cương Graff đeo một lần để chụp ảnh cưới rồi cất tủ. Chuỗi ngọc trai của bà Lương An Kỳ sau khi được trao cho con dâu trong đêm tiệc sẽ tiếp tục hành trình mới trong suốt phần đời còn lại của Hề Mộng Dao. Và biết đâu, sau này, lại được trao tiếp cho thế hệ kế.

Đó mới là sức mạnh thực sự của ngọc trai cao cấp: Nó là một vật kỷ niệm có thể được truyền đời.

Vì sao chuỗi ngọc trai ấy "đỉnh" đến vậy?

Để hiểu vì sao những người sành sỏi phải reo lên khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ Hề Mộng Dao, cần biết một chút về thứ ngọc trai mà cô đang đeo.

Australian South Sea Pearl tạm dịch là Ngọc trai Nam Hải Úc (người Trung gọi là Áo Bạch Trân Châu) là một trong những loại ngọc trai cao cấp nhất thế giới. Khác với ngọc trai Akoya nhỏ xinh của Nhật, khác với ngọc trai nước ngọt phổ biến, ngọc trai South Sea được nuôi cấy trong loài trai khổng lồ Pinctada maxima ở vùng biển Tây Bắc Australia. Đây là loài cho ra những viên ngọc có kích thước lớn nhất, lớp xà cừ dày nhất, và ánh "lụa mượt" đặc trưng mà không loại ngọc trai nào khác có được.

Theo House of Pearls, ngọc trai South Sea nổi tiếng với lớp xà cừ dày, mang đến ánh sáng "lụa mượt" độc đáo khác hẳn ánh "gương" của ngọc trai Akoya. Lớp xà cừ được cấu tạo bởi những tinh thể aragonite dạng phiến lớn, tạo nên vẻ ngoài mềm mại, phát sáng thường được mô tả là "ánh sáng từ bên trong". Đặc trưng này, kết hợp với kích thước ấn tượng, khiến ngọc trai South Sea ngay lập tức được nhận diện là loại ngọc trai xa xỉ bậc nhất. Ngọc trai South Sea chỉ chiếm chưa đến 1% sản lượng ngọc trai toàn cầu. Loài trai Pinctada maxima chỉ cho ra một viên ngọc mỗi 2-4 năm, và chỉ một phần nhỏ trong số đó đạt chất lượng đá quý. Sự khan hiếm cực độ này đẩy giá trị của chúng lên cao, biến những viên ngọc cao cấp thành những khoản đầu tư đặc biệt.

Bây giờ là phần thực sự khiến người yêu ngọc trai phải lặng đi: Kích thước chuỗi của Hề Mộng Dao là 13–15,66mm. Đây là con số được lan truyền trên các trang XHS và Weibo từ những người chơi ngọc trai lâu năm sau khi phóng to ảnh phân tích.

Theo Pure Pearls, một trong những đơn vị bán ngọc trai uy tín tại Mỹ, ngọc trai South Sea có kích thước từ 11-13mm trở lên đã tạo nên "tác động kịch tính" và thường được chọn cho các dịp đặc biệt hoặc làm vòng cổ statement. Kích thước càng lớn càng tuyệt vời, nhưng cũng đi kèm với mức tăng giá đáng kể. Kích thước trung bình của ngọc trai South Sea là 12mm. Càng lớn càng giá trị. Tức là một chuỗi 13-15,66mm như Hề Mộng Dao đeo thuộc phân khúc cao hiếm, mỗi viên đều cần một con trai sống đủ tuổi, đủ điều kiện môi trường, đủ may mắn để sản sinh ra.

Và đây mới là điểm "đỉnh" cuối cùng: Theo Pearls of Joy, một chuỗi ngọc trai South Sea cao cấp được đánh giá là đẹp khi nó hài hòa giữa kích thước lớn, màu sắc tự nhiên, ánh sáng rạng rỡ và đặc biệt là sự đồng đều giữa các viên. Tiêu chuẩn AAA – cấp độ cao nhất yêu cầu các viên ngọc trên một sợi phải khớp gần hoàn hảo về kích cỡ, hình dáng, màu thân, tông phụ, chất lượng bề mặt và độ bóng. Lớp xà cừ tối thiểu 2-4mm, "cực dày".

Một chuỗi 13-15,66mm với độ "khớp" hoàn hảo như chuỗi của Hề Mộng Dao để có được, người sưu tầm có thể phải mất hàng chục năm chọn từng viên một, kết hợp dần qua thời gian. Đây không phải món hàng có thể đi mua một lần. Nó là tác phẩm của thời gian.

Lời khuyên cho phụ nữ Việt muốn bắt đầu hành trình sưu tầm ngọc trai

Sau đám cưới của Hề Mộng Dao, không ít phụ nữ Việt đã bắt đầu hỏi nhau: "Mình có nên đầu tư một sợi ngọc trai South Sea không? Bắt đầu từ đâu?". Đây là vài nguyên tắc thực tế từ giới ngọc học quốc tế, mà bất kỳ ai chưa có nhiều kinh nghiệm cũng nên ghi nhớ trước khi rút ví.

Một, nắm rõ 5 yếu tố định giá. Giá trị của một viên ngọc trai South Sea được quyết định bởi 5 yếu tố: Kích thước (size), hình dáng (shape), màu sắc (color), độ bóng (luster) và bề mặt (surface). Trong đó độ bóng là quan trọng nhất - một viên ngọc trai đẹp phải phản chiếu được hình ảnh của người soi vào nó, gần như một tấm gương nhỏ. Khi bạn cầm sợi ngọc và xoay dưới ánh đèn, bạn nên thấy được rõ phản chiếu trên từng viên. Nếu bề mặt mờ đục, dù viên ngọc to đến đâu, giá trị cũng giảm hẳn.

Hai, hiểu các dải kích thước. Người mới chơi nên bắt đầu từ kích thước hợp lý chứ không cần "ngay từ đầu phải lớn". Một chuỗi 8-10mm chất lượng AAA đã đủ đẹp cho mọi hoàn cảnh, giá phải chăng hơn rất nhiều so với cùng chất lượng ở kích thước 13mm trở lên. Ngọc lớn để dành cho khi bạn đã thực sự yêu ngọc và đã hiểu mình muốn gì.

Ba, luôn yêu cầu chứng thư từ phòng kiểm định uy tín. Tương tự như phỉ thúy, ngọc trai cao cấp cũng cần có chứng thư. Người mua nên yêu cầu giấy chứng nhận từ GIA, GUBI hoặc SSEF xác nhận màu sắc tự nhiên và độ dày lớp xà cừ. Xem ngọc trai dưới ánh sáng tự nhiên (gần cửa sổ) để đánh giá đúng độ bóng và màu sắc thật. Đèn vàng tại cửa hàng có thể đánh lừa thị giác, ánh sáng ban ngày mới là tiêu chuẩn vàng.

Bốn, kiểm tra phần "nút buộc" (knotting) giữa các viên. Một chuỗi ngọc trai cao cấp luôn được thắt nút riêng giữa từng viên không phải chỉ buộc đầu và cuối. Nút nhỏ này tưởng vô hại nhưng cực kỳ quan trọng: nó tránh ma sát giữa các viên ngọc (giữ nguyên ánh bóng theo thời gian), và nếu chẳng may dây đứt, bạn chỉ mất một viên chứ không phải cả sợi.

Năm, ngân sách thực tế cần biết. Trên thị trường quốc tế, chuỗi ngọc trai South Sea ở phân khúc nhập môn (9-11mm, độ bóng trung bình, bề mặt có vài khuyết điểm nhỏ) có giá khoảng 1.500-4.000 USD. Phân khúc trung cấp (12-13mm, độ bóng tốt, AAA) khoảng 4.000-10.000 USD. Phân khúc cao cấp (14-16mm, độ bóng đặc biệt, lớp xà cừ dày, có chứng thư xác nhận xuất xứ) từ 10.000-25.000 USD trở lên. Tức là, một sợi thực sự đáng đầu tư nằm trong khoảng 100-250 triệu đồng – một con số đáng cân nhắc nhưng không phải xa xỉ với những phụ nữ trung lưu trở lên.

Sáu, cảnh giác với những lời chào hàng "ngọc trai Úc giá rẻ". Hãy tránh các dấu hiệu đáng ngờ: Giá rẻ bất thường, mô tả mơ hồ kiểu "ngọc trai vàng kỳ lạ", hoặc thiếu chứng thư phòng lab. Trên các sàn livestream và Facebook hiện nay, nhiều người bán ngọc trai "Úc" nhưng thực tế chỉ là ngọc trai Akoya nhuộm, ngọc trai nước ngọt to bất thường (đã qua xử lý), hoặc thậm chí ngọc trai thủy tinh phủ xà cừ. Một sợi ngọc trai South Sea cao cấp 13mm thật, có chứng thư, mà giá chỉ vài triệu là chuyện không thể tồn tại.

Bảy, học cách thử ngọc trai thật đơn giản tại nhà. Khi đã mua về, có vài cách kiểm tra cơ bản: Cọ nhẹ hai viên ngọc trai vào nhau, ngọc thật sẽ có cảm giác hơi nhám (gritty), không trơn tuột như nhựa. Đặt viên ngọc lên răng (nhẹ thôi), ngọc thật cho cảm giác lạnh và hơi nhám. Đây không phải bằng chứng tuyệt đối nhưng là test sơ bộ rất hữu ích trước khi mang đến phòng kiểm định.

Vẻ đẹp đích thực không nằm ở giá tiền mà ở câu chuyện

Quay lại với chuỗi ngọc trai trên cổ Hề Mộng Dao đêm 1/6. Nếu chỉ tính bằng tiền, sợi vòng ấy có thể đáng giá vài chục triệu nhân dân tệ chưa chắc đã nhiều bằng set kim cương Graff cô đeo trong lễ chính. Nhưng giá trị thực của nó không đếm được bằng số.

Đó là chuỗi ngọc mà một người đàn ông - Vua Sòng Bài Macau, người từng nắm trong tay quyền lực kinh tế lớn nhất Đông Á thế kỷ 20 đã tặng cho vợ mình từ nhiều thập kỷ trước. Đó là vật bà giữ kín trong tủ riêng, không trưng ra ánh sáng dù bao nhiêu lần sự kiện thượng lưu đi qua. Và đó là vật bà chọn để trao cho con dâu vào đêm con dâu chính thức được công nhận trong gia tộc như một thông điệp ngầm: Con đã thuộc về gia đình này, và ngọc của ta giờ là ngọc của con.

Có lẽ đây mới là phẩm chất quý giá nhất của ngọc trai – thứ kim cương không bao giờ có được. Kim cương lóa sáng nhưng vô danh, không có quá khứ, không có chủ nhân nào trước bạn (trừ vài viên hiếm hoi có lịch sử). Còn ngọc trai, mỗi viên đều có một câu chuyện. Có người tặng. Có khoảnh khắc trao. Có ý nghĩa được vun đắp qua năm tháng. Và mỗi lần đeo lên, người phụ nữ ấy không chỉ đeo một món trang sức, cô đeo cả một mảng ký ức.

Người xưa có câu: "Người dưỡng ngọc ba năm, ngọc dưỡng người một đời". Riêng với ngọc trai, câu này có thể nới rộng thêm một chút: Ngọc trai dưỡng người không chỉ một đời, mà còn đi tiếp sang đời sau. Và đó là lý do sau đêm tiệc cảm ơn của Hề Mộng Dao, rất nhiều phụ nữ Á Đông sẽ nhìn vào tủ trang sức của mình, và bắt đầu suy nghĩ về việc thay vì mua thêm một món hàng hiệu nữa năm nay, có lẽ là lúc nên sắm một sợi ngọc trai. Không phải để khoe trong một bữa tiệc. Mà để giữ lại cho mình và sau này, cho người con gái, con dâu nào đó của mình một câu chuyện đáng được trao tay.