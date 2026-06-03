Sáng 1/6, đám cưới của siêu mẫu Victoria's Secret Hề Mộng Dao (Ming Xi) và doanh nhân Hà Du Quân (Mario Ho), con trai vua sòng bạc Macau Hà Hồng Sân, đã làm cả showbiz Hoa ngữ và quốc tế xao động. Tổ chức tại một lâu đài cổ ở Pháp, váy cưới Dior thực hiện trong 600 giờ, ảnh cưới do Jose Villa, nhiếp ảnh gia từng chụp đám cưới Justin và Hailey Bieber thực hiện, đám cưới của cô được giới truyền thông gọi bằng cụm từ ngắn gọn: "Địa chấn showbiz".

Nhưng trong dòng tin tức ngập ngụa ấy, có một chi tiết khiến giới mộ điệu trang sức đặc biệt chú ý. Đó là sự khác biệt rất đáng học giữa bộ trang sức cô đeo trong tiệc trước hôn lễ và chiếc vòng cổ cô chọn cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất ở lễ đường chính.

Khi 190 tỷ đồng kim cương không phải lựa chọn cho khoảnh khắc thiêng liêng nhất

Hôm trước hôn lễ, trong tiệc đãi khách dành riêng cho gia đình và bạn thân, Hề Mộng Dao đã khiến cả mạng xã hội Trung Quốc nín thở. Theo các tài khoản chuyên theo dõi trang sức xa xỉ tại Trung Quốc, siêu mẫu xuất hiện trong những món trang sức cao cấp của Graff với tổng trọng lượng kim cương vượt mốc 100 carat. Giá trị toàn bộ set được nhiều nguồn ước tính khoảng 47-49 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 183-190 tỷ đồng Việt Nam. Cụ thể gồm: Đôi khuyên tai kim cương 30,73 carat, vòng tay kim cương toàn phần 66,26 carat, nhẫn kim cương oval 7,1 carat, tổng trọng lượng 103,7 carat.

Với màn trình diễn "đặt bàn" đầy uy lực ấy, ai cũng đoán rằng vào ngày cưới chính thức, Hề Mộng Dao sẽ tiếp tục đeo một bộ "đại bộ" còn lộng lẫy hơn nữa. Đá quý màu có sắc đỏ ruby, sapphire xanh? Bộ kim cương thiết kế Art Deco cầu kỳ? Một chiếc vòng cổ choker dày phủ kín toàn bộ vùng cổ áo? Đó là những phỏng đoán của giới mộ điệu suốt đêm hôm trước.

Nhưng khi cánh cửa lâu đài mở ra và cô dâu xuất hiện, tất cả đều bất ngờ. Hề Mộng Dao đã bỏ qua mọi lựa chọn cầu kỳ. Cô chọn một chiếc vòng cổ kim cương... đơn giản nhất có thể.

Vòng cổ Hề Mộng Dao đeo trong lễ cưới được kết từ 52 viên kim cương cắt dáng tròn (round brilliant) của thương hiệu GRAFF, trong đó viên nhỏ nhất là 1,07 carat và viên lớn nhất lên tới 7,14 carat. Đây là một thiết kế thuộc dòng rivière hoặc tennis necklace cổ điển: Một vòng kim cương đều đặn liền nhau, không có thiết kế trung tâm cầu kỳ, không có đá phụ, không có chi tiết "biểu diễn". Chỉ là 52 viên kim cương trắng thuần khiết nối tiếp nhau như một dòng sông ánh sáng quanh cổ.

Đơn giản nhưng không hề tầm thường. Đơn giản bởi vì đắt giá thật sự.

Rivière: Thiết kế cổ điển trăm năm không lỗi mốt, và lý do nó là lựa chọn của những cô dâu "biết chơi"

Để hiểu vì sao lựa chọn của Hề Mộng Dao lại được giới chuyên môn ca ngợi đến vậy, cần biết một chút về dòng thiết kế cô đã chọn.

Trong hôn lễ chính thức, vòng cổ, hoa tai và nhẫn kim cương của Hề Mộng Dao được cho là nạm kim cương đạt tổng trọng lượng vượt 100 carat. Ấn tượng nhất chính là chiếc vòng cổ theo phong cách rivière, nạm toàn những viên kim cương to bản. Trở nên phổ biến từ thế kỷ 18, rivière được nhận diện bởi hàng kim cương nối tiếp nhau tạo thành một dải ánh sáng liền mạch quanh cổ như một dòng sông. Bởi Hề Mộng Dao chọn váy cưới có hình dáng tối giản, kiểu vòng cổ rivière này đủ nổi bật để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được sự cân bằng cho tổng thể. Cũng vì mang tính cổ điển cao, rivière được xem là một trong những thiết kế ít chịu ảnh hưởng nhất từ các xu hướng ngắn hạn của thời trang cưới.

Từ rivière trong tiếng Pháp có nghĩa là "dòng sông", chính xác miêu tả hiệu ứng thị giác của loại vòng cổ này: Ánh sáng kim cương chảy liền mạch quanh cổ, không gián đoạn, không điểm nhấn duy nhất. Đây là một trong những thiết kế cổ điển nhất của ngành kim hoàn phương Tây, đã được các nữ hoàng, công tước phu nhân và các đại tiểu thư châu Âu lựa chọn suốt từ thế kỷ 18 đến nay.

Còn tennis necklace là biến thể hiện đại hơn của rivière, với các viên kim cương đồng đều về kích thước, nối với nhau bằng những liên kết kim loại nhỏ tinh xảo, tạo cảm giác mềm mại uyển chuyển khi đeo. Tên gọi này xuất phát từ năm 1987, khi tay vợt Chris Evert làm rơi chiếc vòng kim cương trong trận chung kết US Open, yêu cầu trận đấu tạm dừng để cô đi tìm. Từ đó, dòng vòng "tennis" trở thành biểu tượng của trang sức kim cương sang trọng nhưng có thể đeo trong cả những khoảnh khắc đời thường.

Tại sao một thiết kế "đơn giản" như rivière hay tennis necklace lại được coi là đẳng cấp? Câu trả lời nằm ở chỗ: Chính sự đơn giản ấy là thước đo khắc nghiệt nhất của chất lượng kim cương. Với một vòng cổ thiết kế cầu kỳ, các viên đá nhỏ kém chất lượng có thể được "giấu" sau các chi tiết kim loại, đá phụ, hoa văn. Nhưng với rivière, mỗi viên kim cương đều phơi bày trần trụi dưới ánh sáng. Một viên đục, một viên ngả vàng, một viên có tì vết tất cả đều bị "lộ" ngay lập tức. Để làm được một chiếc rivière thật sự đẹp, người thiết kế phải chọn ra hàng chục viên kim cương đồng đều về độ trong (clarity), màu sắc (color), độ sáng (brilliance) cho thấy đó là một bài toán cực khó.

Và Graff là một trong số rất ít thương hiệu trên thế giới có thể làm được điều đó. Graff trong giới kim hoàn cao cấp là một trong những tên tuổi cao cấp hàng đầu, ngang tầm Cartier, Van Cleef & Arpels, Harry Winston về chất lượng và tên tuổi. Điều khiến Graff trở nên đặc biệt vì thương hiệu này chuyên tìm ra, mài giũa và giới thiệu những viên kim cương chất lượng thượng thặng nhất. Chỉ riêng một chiếc vòng cổ kim cương tròn của Graff đã có giá niêm yết từ 129.000 USD, vòng tay kim cương hình lê có thể lên tới 250.000 USD, trong khi những kiệt tác đặc biệt từng được bán đấu giá tới 1,8 triệu USD.

Với 52 viên kim cương, viên lớn nhất 7,14 carat và nhỏ nhất 1,07 carat, chiếc vòng cổ cưới của Hề Mộng Dao chắc chắn nằm trong nhóm thiết kế đặt riêng đắt giá nhất của Graff dành cho khách hàng VIP.

"Phù hợp với trang phục mới là tư duy đỉnh cao": Một bài học stylist quan trọng

Đây mới là phần đáng học nhất từ lựa chọn của Hề Mộng Dao, và cũng là điểm tài khoản trang sức Trung Quốc đã nhấn mạnh:

"Trang sức cầu kỳ rất dễ đè bẹp đường cắt của váy cưới. Chiếc vòng tennis kim cương kín của Graff lại vừa khéo lấp đầy khoảng trống nơi cổ áo, vừa hoàn hảo phù hợp với chiếc váy cưới Dior may đo bằng satin. Hóa ra đẳng cấp của trang sức cao cấp chưa bao giờ là đếm đá xếp chồng. Phù hợp với trang phục, tôn lên trang phục mới là tư duy đỉnh".

Câu nói ấy có giá trị như một bài giảng stylist cô đọng. Bởi váy cưới của Hề Mộng Dao do Dior thiết kế riêng, mang hình dáng cổ ngang tối giản với phần đuôi váy dài thướt tha. Chất liệu được lựa chọn là lụa tơ tằm, kết hợp với chân váy dài 4 mét tạo nên cảm giác chuyển động mềm mượt. Đội ngũ nghệ nhân đã mất 600 giờ làm việc để tạo ra chiếc váy này.

Một chiếc váy có cổ ngang (off-shoulder), tối giản, chất liệu lụa satin nếu kết hợp với một chiếc vòng cổ bằng đá quý màu cầu kỳ, kim cương đính rối, hoặc choker dày bản, toàn bộ tổng thể sẽ trở nên "ồn ào". Áo và trang sức sẽ tranh nhau làm nhân vật chính. Mắt người xem sẽ không biết nên nhìn vào đâu. Và quan trọng nhất, thần thái cô dâu sẽ bị che khuất bởi món trang sức.

Chiếc vòng tennis 52 viên kim cương của Graff làm điều ngược lại. Nó lấp đầy không gian trống giữa cổ và đường viền váy, vừa đủ để tạo điểm sáng cho gương mặt, vừa không cướp ánh nhìn khỏi chính cô dâu. Đây chính là nguyên lý mà các stylist thời trang cao cấp gọi là "jewelry should complement, not compete" - trang sức nên tôn lên, không nên cạnh tranh.

Trong thời trang cao cấp, giá trị lớn nhất chính là khả năng cân bằng giữa trang phục, trang sức và thần thái người mặc. Dior mang đến nền tảng hoàn hảo với phom dáng mềm mại, chuẩn xác. Trên nền đó, Graff đóng vai trò như những điểm nhấn ánh sáng. Đây là sự phối hợp ở đẳng cấp mà ít cô dâu Việt nào nghĩ tới khi đặt mua váy cưới rồi mua trang sức theo cảm hứng từ những món rời rạc.

Một chi tiết nhỏ nhưng đáng nói: 52 viên kim cương trên chiếc vòng cổ được nhiều người cho là tượng trưng cho hành trình 7 năm bên nhau của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Hai người yêu nhau từ 2018, đăng ký kết hôn năm 2019, sinh hai con, và đến 2026 mới chính thức tổ chức hôn lễ. Mỗi viên kim cương như một tuần trong năm, 52 tuần lặp lại nhiều lần làm nên một mối duyên dài. Trang sức cao cấp đẹp nhất khi nó không chỉ là tài sản mà còn là một câu chuyện kể.

Áp dụng cho cô dâu Việt thế nào?

Bài học từ lựa chọn của Hề Mộng Dao có thể được rút ra rất cụ thể cho bất kỳ cô dâu Việt nào đang chuẩn bị cho ngày trọng đại:

Với váy cưới cổ ngang hoặc cổ vuông, hở vai và xương quai xanh, hãy chọn vòng tennis kim cương kín nhỏ hoặc dây chuyền choker mảnh. Đây là kiểu vòng "thầm lặng" nhưng tạo hiệu ứng tinh tế tối đa trên đường cong cổ, không cạnh tranh với chi tiết của váy.

Với váy cưới cổ V sâu, hãy chọn dây chuyền dài có pendant nhỏ, hoặc đơn giản là không đeo vòng cổ mà tập trung vào một đôi khuyên tai dài thả nhẹ.

Với váy cưới cổ tròn hoặc cao, đừng đeo vòng cổ. Hãy đẩy điểm nhấn lên tai và cổ tay.

Với váy cưới ren cầu kỳ, có chi tiết đính kết dày, hãy chọn trang sức tối giản tuyệt đối. Một đôi khuyên tai stud nhỏ, không vòng cổ, là đủ.

Nguyên tắc bao trùm: Trang sức không phải để khoe tiền. Trang sức để tôn lên bạn trong ngày trọng đại của bạn. Một cô dâu được nhớ đến vì gương mặt rạng rỡ sẽ đẹp hơn nhiều một cô dâu được nhớ đến vì bộ vòng cổ trị giá bao nhiêu carat.

Và đó có lẽ là điều thông minh nhất Hề Mộng Dao đã làm trong ngày cưới. Cô đã có sẵn 190 tỷ đồng kim cương để khoe. Cô có thể đeo tất cả lên người để gây địa chấn truyền thông. Nhưng cô chọn không làm vậy. Cô chọn một chiếc vòng tennis Graff mà giá trị thật sự nằm ở chất lượng từng viên kim cương, chứ không nằm ở số lượng hay sự cầu kỳ thiết kế. Cô chọn để gương mặt mình và khoảnh khắc thiêng liêng nhất đời mình trở thành nhân vật chính.

Đẳng cấp của trang sức cao cấp, suy cho cùng, không nằm ở việc bạn đeo bao nhiêu carat. Nó nằm ở việc bạn biết khi nào cần đeo gì. Và đó là bài học không phải cô dâu nào, dù có tiền đến đâu, cũng học được.