Bắt vợ chồng liên quan clip chém người tử vong ở Tây Ninh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Dương Hoàng (35 tuổi; ngụ ấp Thành Đông, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) và Phan Thu Hiền (27 tuổi, vợ của Hoàng), để điều tra vụ chém người dẫn đến tử vong, gây xôn xao dư luận.

Bắt 2 đối tượng trong vụ chém người

Liên quan vụ việc, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Nguyễn Thành Dô (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và Nguyễn Bảo Lộc (34 tuổi, ngụ xã Hảo Đước, tỉnh Tây Ninh) để làm rõ vai trò của từng người.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera an ninh tại ấp Bắc Bến Sỏi, xã Ninh Điền, ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên cãi vã, sau đó một người dùng dao chém thẳng vào đối phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30-1, N.M.T (26 tuổi, ngụ xã Ninh Điền) được bạn chở đến một quán nhậu tại ấp Bắc Bến Sỏi để ăn nhậu cùng khoảng 9 người khác. Tại đây, T. nói chuyện điện thoại với Hoàng, giữa hai bên xảy ra cự cãi.

Đến khoảng 0 giờ ngày 31-1, Hoàng mang theo một cây dao dài, điều khiển xe máy chở vợ là Hiền đến quán nhậu. Đi cùng còn có Tuấn, Dô và Lộc.

Đến nơi, Hoàng lớn tiếng gọi T. ra nói chuyện. Nghe vậy, T. cầm dao cùng nhóm bạn đi ra phía trước quán. Trong lúc xô xát, T. vung dao chém Hoàng nhưng không trúng. Hoàng cầm dao chém trúng vùng cổ bên trái của T. rồi bỏ chạy.

Bị thương nặng, T. vẫn cầm dao truy đuổi được một đoạn thì gục xuống, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, vợ chồng Hoàng bỏ trốn đến xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang và bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.