Vụ học viên tông vào thành cầu khiến thầy dạy lái tử vong ở Ninh Bình: Trước đó xảy ra va chạm với ô tô con

Liên quan đến vụ việc học viên điều khiển xe tải tập lái gây tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong, xảy ra trên đê Bái Đính - Kim Sơn (thuộc Thôn 11, xã Khánh Trung, tỉnh Ninh Bình) chiều 4/2, nạn nhân tử vong là anh V.V.T. (SN 1984, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình). Còn học viên cầm lái chiếc xe tải là N.B.Y. (SN 2003, trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Dân trí)

Theo thông tin trên báo Lao Động, vào 15 giờ 30 phút ngày 4/2, anh Y. điều khiển xe ô tô tải tập lái mang BKS 35A-547.xx, trên cabin có anh T. đi cùng. Chiếc xe lưu thông theo hướng xã Chất Bình đi xã Khánh Thiện, khi đến khu vực thôn 11, xã Khánh Trung thì xảy ra va chạm với ô tô con mang BKS 35A-444.xx, do anh T.Q.T. (SN 1970, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến xe ô tô tải do anh Y. điều khiển mất lái, sau đó tiếp tục va chạm vào cống thoát nước bên phải đường, khiến mái bên tông trên cống sập xuống, đè vào cabin.

Vụ việc khiến thầy dạy lại xe tử vong. (Ảnh: VTC News)

Hậu quả, anh V.T. ngồi trong cabin xe tải tử vong tại chỗ. Nguồn tin trên báo VTC News cho biết thêm, học viên tập lái bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.