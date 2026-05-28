Ngày 27/5/2026, Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã: SNZ) công bố thông tin về việc nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đặng Lê Bích Phượng, Trưởng Ban Kiểm soát SNZ để điều tra hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau diễn biến trên, căn cứ biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 28/5/2026, các thành viên Ban Kiểm soát Sonadezi đã thống nhất phân công ông Trần Ngọc Tòng, Thành viên Ban Kiểm soát tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/5 cho đến khi có ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền.

Tổng công ty Sonadezi là một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp và hạ tầng lớn tại khu vực phía Nam, đặc biệt gắn liền với tỉnh Đồng Nai.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông, SNZ cho biết doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do tỷ lệ sở hữu tập trung cao. UBND tỉnh Đồng Nai hiện nắm giữ 99,54% cổ phần có quyền biểu quyết, phần còn lại thuộc về 469 cổ đông với tổng tỷ lệ 0,46% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, Sonadezi đặt kế hoạch hợp nhất năm 2026 với doanh thu 6.021 tỷ đồng, giảm 15,8% so với thực hiện năm 2025. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.614 tỷ đồng, giảm 37,3%; lợi nhuận sau thuế 1.336 tỷ đồng, giảm 37%. Số nộp ngân sách nhà nước dự kiến còn 651 tỷ đồng, giảm khoảng 24%.

Trong quý 1/2026, Sonadezi ghi nhận doanh thu đạt 1.295 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 336 tỷ đồng, giảm 32%.

Doanh nghiệp nhận định năm 2026 là giai đoạn nhiều thách thức, khi môi trường quốc tế tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị, biến động giá năng lượng và các chính sách thuế quan, ảnh hưởng tới dòng vốn đầu tư.

Trong nước, các vướng mắc liên quan đến pháp lý, giải phóng mặt bằng và triển khai dự án tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực khu công nghiệp và bất động sản.

Ngoài ra, SNZ cho biết việc thay đổi chế độ kế toán từ năm 2026 có thể làm giảm mức ghi nhận doanh thu đối với mảng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến thu hẹp phạm vi hoạt động tại KCN Biên Hòa 1 để phục vụ kế hoạch chuyển đổi khu vực này theo đề án của địa phương. Tại KCN Châu Đức, công ty thực hiện chuyển nhượng quyền thuê khu đất 7,2 ha.

Ở chiều dài hạn, giai đoạn 2026-2030, Sonadezi lên kế hoạch thoái vốn tại một số đơn vị, gồm CTCP Xây dựng Đồng Nai (40%), CTCP Xây lắp 1 Đồng Nai (15%), CTCP Đô thị Amata Biên Hòa (10%) và CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (0,31%).