Thượng tá Nguyễn Thanh Hưng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo.

Cụ thể, đối tượng Vaa Vaa (sinh năm: 1999; quốc tịch: Samoan; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và đối tượng Tafia Steve (sinh năm 2003; quốc tịch: Samoan; đối tượng đồng phạm) đã gây án sau khi bắn 3 phát đạn vào 2 nạn nhân Lemalu Lorenzo Tovia (sinh ngày 19/12/2001; quốc tịch: Úc) và Sauni Sam (sinh ngày 05/3/1999; quốc tịch: Úc) rồi lẩn trốn.

Đối tượng Vaa Vaa (áo đen, Quốc tịch Samoa) và Đối tượng Tafia Steve ( áo hồng, Quốc tịch Samoa) tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 14/5/2026, hai đối tượng nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chúng đã tiến hành theo dõi, nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối ngày 21/5/2026, khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f, hai đối tượng đã ra tay sát hại bằng 3 phát súng.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh lấy lời khai đối tượng Tafia Steve (Quốc tịch Samoa).

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh trực tiếp điều tra, bắt giữ nghi phạm.

Tại họp báo, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh cũng ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, trú tại ấp 5, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh, hành nghề vận chuyển hành khách tuyến TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam khác có liên quan vì đã không tố giác tội phạm và giúp sức cho hai thủ phạm lẩn trốn.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 2 đối tượng gây án chỉ trong chưa đầy 72 giờ sau khi gây án. Hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh và triệt để tất cả các đối tượng có liên quan.