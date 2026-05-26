Xe tải vận chuyển da trâu bốc mùi hôi thối.

Khoảng 10h ngày 23/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km42+100 Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Vĩnh An, tỉnh Phú Thọ, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-647.40 có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh L.V.C. (SN 1982, trú tại xã Thụy Ứng, TP. Hà Nội). Kiểm tra khoang chứa hàng của xe, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 4,3 tấn da trâu có dấu hiệu bốc mùi hôi thối, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Qua làm việc ban đầu, lái xe khai nhận số da trâu này được thu mua từ các tiểu thương tại một số khu vực lân cận, đang trên đường vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao toàn bộ tang vật, phương tiện cùng người liên quan cho Đội Quản lý thị trường số 15 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ) tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.