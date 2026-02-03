Tết Nguyên đán 2026 - năm Bính Ngọ cận kề, trường chụp ảnh Tết “nóng” lên từng ngày. Bên cạnh những phụ kiện quen thuộc như hoa, quạt, ô giấy, năm nay một phụ kiện bất ngờ chiếm sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội: những chú ngựa handmade xuất hiện trong các bộ ảnh áo dài, ảnh Tết cá nhân lẫn concept studio.

Chỉ cần gõ từ khóa “chụp ảnh với ngựa handmade” trên TikTok, hàng loạt video khoe hậu trường, thành phẩm, concept Tết đã hiện ra. Netizen rộn ràng rủ nhau đi chụp, nhiều studio nhanh tay bắt trend, lịch chụp kín từ rất sớm. Nhưng đằng sau những khung hình lung linh ấy, người chụp và người làm đang nhìn xu hướng này như thế nào?

Trên mạng xã hội chỉ cần gõ từ khóa "chụp ảnh với ngựa handmade" là không ít những clip như thế này. Ảnh minh họa.

Từ ngựa giấy đặt làm riêng đến ngựa hàng mã đều lên ngôi

Trong số những người sớm thử nghiệm concept chụp ảnh Tết với ngựa, chị Nguyễn Võ Thùy Trang (MiuMiu), hiện sống tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết ý tưởng này đến với chị một cách khá tự nhiên.

Là người vốn yêu thích áo dài và thường xuyên thực hiện các bộ ảnh mang màu sắc truyền thống, khi biết Tết 2026 là năm Bính Ngọ, chị Trang nảy ra mong muốn có một bộ ảnh gắn trực tiếp với con giáp của năm. Thời điểm đó, trào lưu chụp ảnh với ngựa vẫn chưa phổ biến như hiện tại.

Chị Thùy Trang là người thích chụp ảnh nên nhất định không bỏ qua trend này.

“Lúc mình chụp, ngựa handmade gần như chưa có sẵn. Sau khi lướt TikTok và thấy một bạn chụp với ngựa từ tháng 11, mình bắt đầu lên ý tưởng chụp áo dài kết hợp hình ảnh con ngựa cho năm Bính Ngọ, rồi trao đổi với photographer để tìm người làm ngựa riêng,” chị Trang chia sẻ.

Bộ ảnh được thực hiện với chi phí 2,4 triệu đồng đã gồm phụ kiện với ngựa. Còn chị tự đầu tư trang phục. Thành quả sau khoảng 1 tiếng đồng hồ cho ra bộ ảnh ưng ý. “Đây là một bộ ảnh xứng đáng để lưu giữ, vì vừa giúp áo dài Việt được chú ý hơn, vừa kết hợp được yếu tố con giáp của năm”, chị Trang chia sẻ thêm.

Ở Hà Nội, anh Lê Trần Đắc Ngọc cũng không nằm ngoài xu hướng này. Song, vốn làm trong lĩnh vực sáng tạo, thiết kế nên anh Đắc Ngọc đã nảy lên ý tưởng sử dụng ngựa hàng mã (ngựa giấy - thường được dùng trong các lễ cúng) mua tại cửa hàng đồ lễ trên phường Hoàn Kiếm, Hà Nội với giá chỉ khoảng 80.000 đồng/con.

Anh Đắc Ngọc cho biết bản thân hài lòng với bộ ảnh này.

“Ngựa hàng mã vốn gắn với nghi lễ. Khi đưa nó vào bối cảnh áo dài và đường phố, bộ ảnh trở nên vừa quen, vừa lạ. Ở góc độ thị giác, màu sắc rực rỡ và cấu trúc trang trí của ngựa hàng mã lại rất phù hợp với nhiếp ảnh thời trang, ” anh nói.

Cũng theo anh, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn chụp ảnh Tết cùng phụ kiện ngựa nhưng không muốn tốn quá nhiều chi phí. “Ngựa hàng mã có nhiều mẫu mã, dễ tìm, giá rẻ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn thị giác nếu biết cách khai thác,” anh nói.

Lý giải thêm về ý tưởng bộ ảnh, anh Đắc Ngọc cho biết: “Năm 2026 là năm con Ngựa, nên mình muốn thực hiện một bộ ảnh Tết có hình tượng gắn trực tiếp với con giáp của năm. Trong văn hoá Á Đông, ngựa không chỉ là con vật của năm tuổi mà còn là biểu tượng của sự dịch chuyển, bền bỉ và ‘mã đáo thành công’.”

Không chỉ riêng hai trường hợp trên, nhiều người chụp ảnh Tết cho biết họ sẵn sàng đầu tư thời gian và chi phí cho các concept gắn với con giáp của năm. Với họ, việc đưa hình ảnh con ngựa vào khung hình không chỉ là bắt trend, mà còn là cách gửi gắm mong muốn may mắn, hanh thông cho một năm mới, và đó cũng là lý do khiến những bộ ảnh này được xem là xứng đáng để lưu giữ.

Các chủ studio kiếm tiền theo trend, ngựa handmade làm không đủ để chụp

Không chỉ người chụp hào hứng, phía các studio cũng đang chứng kiến nhu cầu chụp ảnh Tết với ngựa tăng rõ rệt khi năm Bính Ngọ đang đến gần. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, founder HaHa Studio (Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết lượng khách hỏi chụp Tết năm nay tăng sớm và tập trung nhiều vào concept gắn với con vật của năm.

Chị Mỹ Hạnh cho biết các khách hàng có tuổi Ngựa sẽ ưu tiên lựa chọn concept này nhiều hơn.

2 chú ngựa giấy do phía chị Mỹ Hạnh tự thiết kế.

“Vì năm nay là năm con ngựa nên rất nhiều khách mong muốn đưa hình ảnh ngựa vào bộ ảnh như một thông điệp may mắn, ‘mã đáo thành công’. Từ nhu cầu thực tế đó, bên mình đã nhanh chóng thay đổi concept và quyết định tự làm ngựa handmade để kịp đưa vào các set chụp Tết,” chị Hạnh chia sẻ.

Theo chị, thay vì chờ mua phụ kiện có sẵn, ê-kíp studio chủ động lên ý tưởng và trực tiếp thực hiện để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như sự khác biệt cho từng bộ ảnh. Những chú ngựa được làm hoàn toàn thủ công từ nỉ và bìa carton, với kích thước đủ lớn để làm điểm nhấn trong khung hình. Trung bình, mỗi chú ngựa mất khoảng 2 ngày công của một nhân viên để hoàn thiện.

Việc đầu tư làm ngựa handmade giúp studio linh hoạt hơn khi nhu cầu khách tăng nhanh, đặc biệt vào cao điểm cuối năm. Hiện tại, gói chụp Tết tại các cơ sở của chị Mỹ Hạnh có giá khoảng 2 triệu đồng, đã bao gồm makeup, trang phục, phụ kiện, chụp ảnh và trả 100% ảnh gốc, không phát sinh chi phí.

Studio bắt đầu nhận lịch chụp Tết từ đầu tháng 12 dương lịch, và đến thời điểm này, lịch chụp cuối năm đã gần như kín. “Bên mình làm theo hướng private, mỗi ca chỉ nhận một khách. Mỗi cơ sở một ngày tối đa chỉ nhận khoảng 4 khách, nên càng về sát Tết thì càng khó nhận thêm lịch,” chị Hạnh cho biết.

Tại Hải Phòng, Shynstudio cũng ghi nhận sức hút rõ rệt của xu hướng chụp ảnh Tết với ngựa handmade, thậm chí vượt ra ngoài phạm vi một phụ kiện chụp ảnh thông thường, thậm chí còn được hỏi mua cho khách hàng về trưng Tết hoặc nhiều người mua để chụp ngoại cảnh.

Phía studio này cho biết nhiều khách, các đơn vị khác cũng đặt mua ngựa để chụp ngoại cảnh.

“Ngựa giấy là do mình tự lên ý tưởng và trực tiếp làm để phục vụ các concept chụp Tết. Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh nên ngoài việc dùng trong studio, mình còn làm để bán cho các studio khác hoặc khách mua về trưng Tết,” chị Linh chia sẻ.

Theo chị, mỗi chú ngựa giấy cần từ 2-4 ngày để hoàn thiện, tùy theo yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng, họa tiết và kích thước. Giá bán hiện dao động khoảng 400 - hơn 5000 nghìn đồng/con, tùy mẫu và size. Dù là sản phẩm thủ công, mất nhiều thời gian thực hiện, nhưng lượng đơn đặt hàng dịp cuối năm vẫn khá đều.

Những chú ngựa handmade.

Không chỉ phụ kiện bán chạy, các gói chụp Tết tại cơ sở này cũng ghi nhận lượng khách ổn định. Giá chụp hiện từ 2 triệu đồng/gói, đã bao gồm trang phục, phụ kiện, makeup, làm tóc. Thời gian thực hiện mỗi concept kéo dài 3-5 tiếng, tùy theo mức độ phức tạp của tạo hình và bối cảnh.

“Năm nay concept đa dạng hơn, không bị một màu. Xu hướng chung là các bộ ảnh mang âm hưởng dân tộc, áo dài kết hợp phụ kiện thủ công - hot nhất vẫn là ngựa giấy,” chị Linh cho biết.