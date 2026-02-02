Dẫn thú cưng đến studio chuyên nghiệp, chụp ảnh chân dung ăn Tết: Dịch vụ đang hot, giá cả ra sao?

Năm hết Tết đến nhiều thú cưng trong nhà bắt đầu có lịch… làm đẹp riêng. Không chỉ dừng lại ở đi spa tắm táp, cắt tỉa lông mà khoảng vài năm gần đây, các “boss” còn được dắt đi chụp ảnh Tết.

Nhiều “con sen” sẵn sàng đầu tư một buổi chụp chuyên nghiệp để lưu lại khoảnh khắc năm mới của thú cưng. Từ những bộ ảnh áo dài mang không khí Tết truyền thống đến concept nhiều màu sắc, xu hướng đưa thú cưng đến studio chuyên nghiệp ngày đang tăng rõ rệt mỗi dịp cận Tết Nguyên đán.

Cùng xem các studio chụp ảnh thú cưng chuyên nghiệp là Kin Neko Pet Studio - Chụp Ảnh Thú Cưng và Pawty Studio (cùng ở TP.HCM) nhận định thế nào và chia sẻ thêm thông tin về xu hướng mới lạ này!

Thú cưng được mặc đồ mới, được đưa đi chụp ảnh Tết

Càng gần Tết càng đắt khách, nhiều ngày kín lịch

Theo chia sẻ từ các studio, ý tưởng cung cấp dịch vụ chụp ảnh cho thú cưng xuất phát rất tự nhiên từ quá trình tiếp xúc hằng ngày với chó mèo.

Hạnh Nguyễn - đại diện Kin Neko Pet Studio cho biết thương hiệu này phát triển thêm dịch vụ chụp ảnh sau hơn 5 năm hoạt động trong lĩnh vực thú cưng: “Trong quá trình vận hành các dịch vụ như Pet Spa - Pool, Pet Cafe và Pet hotel, chúng mình có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều bé chó mèo và nhận ra mỗi bé đều có tính cách, biểu cảm và nét đáng yêu rất riêng. Chính điều đó đã thôi thúc chúng mình phát triển dịch vụ chụp ảnh thú cưng, với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc chân thật, tự nhiên, không chỉ là hình ảnh mà còn là kỷ niệm ý nghĩa với người nuôi thú cưng”.

Nhìn là thấy nôn Tết lắm rồi đó!

Trong khi đó, Pawty Studio mới được đi vào hoạt động trong vài tháng gần đây lại tiếp cận dịch vụ này từ góc nhìn concept. Diệu Anh - Co-founder của studio này chia sẻ: “Tụi mình thấy rất nhiều người đang nghĩ chụp ảnh cho thú cưng chỉ là chụp phông trơn, những concept basic đơn giản để các bé dễ chụp và tiện lợi cho ekip. Nhưng điều tụi mình mong muốn là tạo ra được những concept đa dạng cho các bé về cả màu sắc lẫn decor. Tụi mình hay nói đùa là muốn xem các bé như spotlight, để các bé tự do chụp hình và chính là những nhân vật chính cho những bức ảnh đó”.

Dễ thương!

Hiện tại, ở thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu chụp ảnh thú cưng tăng rõ rệt.

Hạnh Nguyễn cho biết lượng khách đặt lịch và sử dụng các dịch vụ đi kèm như spa, cắt tỉa ở Kin Neko thường tăng mạnh trong khoảng 3 - 4 tuần trước Tết. Ở Pawty Studio, Diệu Anh cũng ghi nhận nhiều ngày khách book kín lịch với các concept Tết.

“Nhiều gia đình mong muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp của thú cưng trong không khí năm mới, đồng thời có những bộ ảnh chỉn chu để làm kỷ niệm, đăng mạng xã hội hoặc in ấn trưng bày trong nhà dịp Tết” - Hạnh Nguyễn nói thêm.

Photographer suýt bị cắn, thú cưng đi vệ sinh ngay tại studio là bình thường

Với đặc thù khách hàng là thú cưng - chủ yếu chó mèo, chi phí dịch vụ, cách tiếp cận của photographer và ekip cũng khá khác biệt, có nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Về chi phí, các studio thường xây dựng gói chụp dựa trên số lượng bé thú cưng đi chụp và số lượng người tham gia, thay vì cố định theo concept, giá từ khoảng 1 triệu đồng trở lên.

Cụ thể Kin Neko Pet Studio cung cấp 3 gói chụp, từ gói Trải nghiệm (chỉ chụp riêng bé thú cưng) đến các gói cao hơn như có thể chụp cùng chủ. Một buổi chụp ảnh thông thường kéo dài khoảng 1 tiếng (không tính thời gian chải chuốt cho thú cưng), với mức giá từ 850.000 đồng trở lên.

Mỗi bé một vẻ, bé nào cũng xinh

Trong khi đó Pawty Studio cung cấp các gói chụp như: chụp ảnh một mình thú cưng, chụp ảnh thú cưng và chủ, chụp ảnh thú cưng và couple, chụp ảnh thú cưng và đại gia đình, chụp ngoại cảnh với thú cưng,... Mỗi buổi chụp tại đây diễn ra khoảng 2 đến 3 tiếng gồm 1 - 1,5 tiếng chỉnh trang cho thú cưng và chủ, thời gian còn lại là chụp hình. Giá dao động trong khoảng từ 1 - 4 triệu đồng.

“Các concept được thiết kế theo nhu cầu khách hàng như Tết, sinh nhật, Giáng sinh hay Trung thu. Có thú cưng phải chụp khoảng 2 - 3 tiếng là chuyện bình thường vì còn tùy mức độ hợp tác của các bé. Tụi mình chụp đến khi nào có ảnh ưng ý thì thôi” - Diệu Anh nói.

Về cách làm việc ekip, các studio đều đưa ra tiêu chí quan trọng là kiên nhẫn và yêu thương động vật, sẵn sàng chơi/ tương tác với những vị khách 4 chân. Bởi lẽ những tình huống bất ngờ như bé chạy trốn, căng thẳng, cào cắn hay đi vệ sinh ở studio đều được xem là một phần rất bình thường của công việc.

“Mỗi bé sẽ có một tính cách khác nhau, vì vậy ekip cần biết cách tiếp cận, tạo sự tin tưởng và điều hướng hành vi để bắt được những khoảnh khắc tự nhiên nhất. Ngoài ra, người chụp cũng cần hiểu đặc điểm của thú cưng để làm nổi bật được nét đẹp riêng của từng bé.

Về mặt không gian và thời gian, buổi chụp cần một môi trường an toàn, thân thiện, hạn chế tiếng ồn, cùng với lịch chụp linh hoạt theo thể trạng và cảm xúc của bé, thay vì áp dụng khuôn mẫu cứng nhắc” - Hạnh Nguyễn nói.

Phía sau những khoảnh khắc đẹp là nhiều pate nha!

Và cũng chính vì khách hàng đặc biệt như vậy nên ekip cũng có những tình huống dở khóc dở cười: “Có bé quá cá tính, phản ứng bất ngờ khiến ekip bị cào nhẹ hoặc giật mình. Tụi mình vẫn hay đùa vui với nhau rằng: ‘Chụp không đẹp là bị em đánh đó nha!’ để giữ không khí thoải mái”.

Diệu Anh và ekip cũng trải qua nhiều sự việc khó quên khi nhân vật chính trong khung hình là thú cưng: “Có những bé đặt xuống là chạy trốn mất tiêu, cả ekip 4 người phải canh 4 góc bé mới chịu hợp tác. Có những bé quá căng thẳng, đến ba mẹ cũng không thể điều khiển được, thậm chí ba của bé còn bị cào. Anh nhiếp ảnh muốn làm quen nhưng các bé khó tính nên cũng suýt bị cắn.

Có những bé do ở nhà quá lâu, khi ra studio gặp không gian lớn và người lạ thì bị căng thẳng, đi vệ sinh ngay tại studio. Đó là câu chuyện rất bình thường đối với một studio chụp thú cưng nên luôn sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc các bé, dọn dẹp để buổi chụp tiếp tục diễn ra”.

Khi chụp ảnh, 3 - 4 người cùng chăm sóc 1 chú mèo, chú chó là chuyện bình thường

Về xu hướng trong tương lai với chụp ảnh thú cưng, đại diện các studio đều thừa nhận nhu cầu đang tăng nhưng chưa bùng nổ mạnh mẽ.

“Một phần vì chi phí chăm sóc thú cưng hàng tháng đã khá cao và đa số khách hàng hiện nay cũng đã có rất nhiều ảnh chụp bằng điện thoại cho bé. Chính vì vậy, để khách hàng sẵn sàng chi trả cho dịch vụ này, điều quan trọng nhất là studio phải mang lại giá trị khác biệt như hình ảnh chất lượng cao, concept đẹp, ekip thấu hiểu thú cưng và trải nghiệm chụp thoải mái, dễ chịu cho cả bé lẫn chủ” - Hạnh Nguyễn nói.

Diệu Anh cũng khẳng định mong muốn của các “con sen” với các bộ ảnh thú cưng cũng thay đổi đáng kể, đặc biệt là concept chụp ảnh. Không chỉ là ảnh lưu niệm đơn thuần, họ có những yêu cầu cao hơn về concept, màu sắc và cảm xúc trong ảnh,... Vì vậy phía studio cần trao đổi chi tiết với khách về vibe ảnh để tạo ra những concept phù hợp với tính cách của thú cưng cũng như sở thích của chủ.

(Ảnh: Kin Neko Pet Studio - Chụp Ảnh Thú Cưng và Pawty Studio)