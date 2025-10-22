Người phụ nữ 63 tuổi, trú tại Hà Nội, được người nhà đưa đến bệnh viện sau nhiều ngày liên tục đi ngoài ra máu , phân nhầy kèm đau bụng âm ỉ. Điều đáng nói, tình trạng bất thường này xuất hiện từ ba năm trước, nhưng do chủ quan, bà không đi khám sớm.

Theo chia sẻ của bệnh nhân, suốt thời gian dài, bà thường xuyên gặp tình trạng táo bón , xen kẽ những đợt tiêu chảy, nhưng nghĩ do rối loạn tiêu hóa thông thường. Gần đây, khi các dấu hiệu trở nên rõ rệt hơn, bà mới tới khám chuyên khoa tiêu hóa.

Khám lâm sàng ghi nhận cảm giác đau khi ấn vùng dưới rốn, các bộ phận khác chưa phát hiện bất thường. Để xác định nguyên nhân, ThS.BSNT Phạm Thị Quế – Trung tâm Tiêu hóa Medlatec chỉ định nội soi tiêu hóa và các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu.

Kết quả nội soi dạ dày phát hiện viêm teo niêm mạc (giai đoạn C2), viêm thực quản trào ngược và theo dõi dị sản ruột – tình trạng có nguy cơ tiến triển thành ung thư dạ dày. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất nằm ở kết quả nội soi đại trực tràng.

Nội soi tiêu hóa giúp phát hiện chính xác các bất thường, trong đó có các polyp, khối u.

Tại vị trí cách hậu môn khoảng 10 cm, bác sĩ phát hiện một khối u lớn, chiếm 2/3 chu vi lòng trực tràng, kích thước khoảng 4 cm, bề mặt xù xì, dễ chảy máu. Ngoài ra, niêm mạc đại tràng rải rác các polyp từ 0.3 đến 0.8 cm. Sinh thiết ngay trong quá trình nội soi cho thấy bệnh nhân mắc ung thư trực tràng (carcinoma tuyến biệt hóa vừa) - thể ung thư biểu mô tuyến phổ biến ở đại trực tràng. Ngoài ra, bà C. còn bị trĩ nội độ I, polyp đại tràng và viêm teo dạ dày HP.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư đại trực tràng là một trong năm loại ung thư phổ biến nhất trên toàn cầu và đứng hàng đầu về tỷ lệ tử vong.

ThS.BSNT Phạm Thị Quế cho biết, ung thư đại tràng thường diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn đầu, bệnh hiếm khi có triệu chứng rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường như táo bón, tiêu chảy, đau bụng không đặc hiệu. Đến khi xuất hiện các dấu hiệu như đi ngoài ra máu, phân nhầy, sụt cân nhanh, thiếu máu, u cục ở bụng hoặc tắc ruột, bệnh đã có thể tiến triển nặng.

Để tầm soát ung thư đại trực tràng, bác sĩ khuyến cáo những người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư nên nội soi đại trực tràng định kỳ 3–5 năm/lần, kể cả khi không có triệu chứng.