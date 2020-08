Bắt thanh niên giả danh cán bộ Cục cảnh sát, "nổ" là con của phó giám đốc Công an tỉnh

Ngày 14/8, Trung tá Vàng A Chính, Trưởng Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết trên báo Đại Đoàn kết, lực lượng Công an huyện này vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng bị bắt giữ là Vì Chấn Hai (24 tuổi, trú tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng tháng 5/2020, đối tượng Vì Chấn Hai đã mua 1 bộ trang phục Công an từ một người ở Hà Nội, sau đó lên tỉnh Lai Châu tự nhận là cán bộ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an được tăng cường lên tỉnh Lai Châu và Điện Biên thực hiện nhiệm vụ.

Tại tỉnh Lai Châu, đối tượng này đã vay mượn tiền của một người với mục đích mở dịch vụ du lịch homestay tại huyện Tam Đường.

Ảnh: Nhà báo và Công luận.

Tại Điện Biên, đối tượng này cũng xuất hiện ở địa bàn huyện Nậm Pồ 2 lần vào ngày 6/7 và 22/7/2020. Tại đây, với thủ đoạn tương tự, đối tượng cũng đã vay mượn tiền của một người dân với mục đích mua đất tại xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).





Không những thế, theo thông tin đăng tải trên báo Dân trí, đối tượng này còn tự nhận là con của một Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La để thực hiện hành vi lừa đảo.



Trung tá Vàng A Chính cũng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước thủ đoạn giả danh cán bộ Công an hoặc cơ quan, ban ngành địa phương nhằm mục đích xấu, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời báo chính quyền địa phương và cơ quan Công an để có biện pháp xử lý.