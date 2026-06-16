Ngày 15/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Vũ (sinh năm 2003, trú tại ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".‎

Bị can Phạm Văn Vũ. Ảnh: CQCA

Kết quả điều tra xác định vào khoảng 10 giờ ngày 7/6/2026, Phạm Văn Vũ đến nhà cháu N.K. (sinh năm 2019, cư trú tại phường Tô Châu, tỉnh An Giang), lúc này chỉ có cháu N.K. và em trai của cháu nên Vũ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu K.

Vũ cho em trai cháu K. 25.000 đồng để đi mua kẹo và ra khỏi nhà, sau đó Vũ cho cháu K. 20.000 đồng để dụ dỗ nạn nhân để thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Sau đó, gia đình phát hiện trình báo chính quyền địa phương và Vũ đã đến Công an phường Tô Châu đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, ngoài ra Vũ còn khai nhận đã xâm hại cháu K. trước đó 2 lần.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.