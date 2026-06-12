Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng A Lia (SN 1993, trú xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 2/2025, Giàng A Lia quen biết một bé gái sinh năm 2012, trú tại xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên thông qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện, hai bên thường xuyên liên lạc và gặp gỡ.

Đối tượng Giàng A Lia tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 15/8/2025 đến cuối tháng 11/2025, Giàng A Lia đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân khi cháu chưa đủ 13 tuổi.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của Giàng A Lia có đủ yếu tố cấu thành tội " Hiếp dâm người dưới 16 tuổi " theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, nắm bắt các mối quan hệ của con em trên không gian mạng; đồng thời trang bị kỹ năng phòng tránh xâm hại và kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em.