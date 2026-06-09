Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Văn Tạc, sinh năm 2003, cư trú tại ấp Tân Hòa C, xã Tân An để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.‎

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện một tài khoản mạng xã hội đăng tải video có dấu hiệu ghi lại hành vi xâm hại tình dục đối với một bé gái khoảng 5 tuổi. Xác định vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh.

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đến ngày 1/6/2026, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Tạc (SN 2003, ngụ ấp Tân Hòa C, xã Tân An) là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc. Thời điểm này, Tạc đang làm công nhân tại phường Dĩ An, TP.HCM và đã được triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc, làm rõ các nội dung liên quan.

Khởi tố Lê Văn Tạc

Tại cơ quan Công an, Tạc đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận vào năm 2021, thời điểm dịch bệnh Covid 19 bùng phát, mẹ của cháu N.T (sinh 2016, cư trú tại xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) đã đưa cháu T để gửi cho mẹ của Tạc tại ấp Tân Hòa C, xã Tân An, tỉnh An Giang.

Trong thời gian ở cùng nhà với Tạc và thực hiện giãn cách xã hội nên Tạc thường xuyên ở chung phòng với cháu N.T, từ đó Tạc nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu N.T rồi quay video lại.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.