Bắt tài xế lái ô tô tông thẳng vào đám đông ở cây xăng tại Đà Lạt khiến nhiều người bị thương

Tối 26/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/2, tại khu vực cây xăng Anh Phát (số 1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt, thuộc khu vực bến xe liên tỉnh Đà Lạt), do bức xúc cá nhân, Quốc có hành vi chửi bới, xô xát với ông Huỳnh Duy Minh (43 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt). Dù được người dân can ngăn, Quốc vẫn lái ô tô biển số 49H-035.xx chạy nhiều vòng quanh khu vực bến xe liên tỉnh.

Đáng chú ý, trong trạng thái đã sử dụng rượu bia, Quốc bất ngờ lái ô tô lao vào khu vực tập trung đông người trước cây xăng, khiến nhiều người bị sây sát, chấn thương phần mềm. Vụ việc làm nhiều người hoảng loạn, giao thông qua khu vực ách tắc, an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau vụ việc, Quốc rời hiện trường nhưng không lâu sau đó đã bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương làm việc. Kiểm tra nồng độ cồn, công an xác định Quốc có mức 0,238mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

Qua làm việc, Quốc cho biết, trước lúc xảy ra vụ việc có uống rượu và chạy xe máy về đường Hoàng Diệu thì gặp tình huống xe trung chuyển của hãng Phương Trang do ông Minh lái phía trước đột ngột tấp vào lề đường đón khách. Quốc giật mình, phanh gấp, bị ngã ra đường.

Bức xúc, Quốc chạy xe vượt lên chặn đầu ô tô và đánh tài xế Minh, sau đó bỏ đi. Còn ông Minh tiếp tục chở khách về bến. Chưa dừng lại, Quốc lại lái ô tô đến tìm.

Khi gặp ông Minh, Quốc tiếp tục chửi bới. Bảo vệ và anh trai ruột đến can ngăn, nhờ một người quen chở Quốc về vì phát hiện Quốc đã uống rượu bia.

Khi chạy đến cây xăng, Quốc yêu cầu anh này dừng để mình lái, rồi chạy xung quanh bến xe để tìm ông Minh. Lúc này, con ông Minh cùng bạn đến bến xe sau khi nghe cha bị Quốc đánh.

Thấy Quốc đậu ô tô trước trụ cây xăng và đi ra ngoài, con ông Minh lao vào dùng mũ bảo hiểm đánh. Anh trai Quốc đứng gần đó chạy đến ôm cổ con ông Minh ghì xuống đất. Còn ông Minh thì kéo Quốc ra góc trụ xây xăng. Lúc này mọi người xung quanh lao đến can ngăn.

Quốc thoát ra và lao lên ô tô đang mở cửa, đạp ga tông đám đông gây thương tích cho 7 người. Quốc lái ô tô bỏ chạy và bị công an bắt giữ sau đó.