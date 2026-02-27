Dự án đường 400 tỷ ở Hà Nội ngổn ngang sau Tết, dân lội bùn, bắc ván vào nhà

Anh N.V.H., chủ một quán ăn trên đường Nguyễn Tuân, cho biết mặt bằng trước cửa hàng bị thu hẹp do vật liệu và đất đá tập kết. Theo anh H., lượng khách giảm rõ rệt so với trước thời điểm thi công. “Khách đến thấy phía trước lầy lội thì ngại dừng xe. Có người gọi điện hỏi trước tình trạng đường sá rồi mới quyết định có ghé hay không. Những ngày nắng thì bụi bay vào quán, mưa xuống lại bùn đất bám đầy. Chúng tôi vẫn mở cửa mỗi ngày nhưng doanh thu giảm đáng kể,” anh H. chia sẻ.