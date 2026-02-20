Xe tải bốc cháy dữ dội trên đèo Khánh Lê nối Đà Lạt và Nha Trang

Lãnh đạo UBND xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa , cho biết vụ cháy xe tải xảy ra vào 11h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết) trên đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Thời điểm trên, chiếc xe tải (chưa rõ danh tính tài xế) chạy trên Quốc lộ 27C hướng tỉnh Khánh Hòa đi Đà Lạt. Khi đến đoạn thuộc đèo Khánh Lê, xã Tây Khánh Vĩnh, tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía sau nên tấp vào lề đường, thoát thân. Sau đó, ngọn lửa bốc lên dữ dội, bao trùm cả xe.

Thời điểm xảy ra hoả hoạn, nhiều xe vẫn bất chấp nguy hiểm vượt qua khúc cua, có người bị té ngã khi cố gắng vượt qua vị trí xe đang cháy.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa điều xe chuyên dụng cùng nhân lực đến hiện trường để dập lửa.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Một tuần trước đó, Sở Xây dựng Khánh Hòa ra thông báo cho phép tất cả các xe chạy trở lại qua đèo Khánh Lê (trên tuyến Quốc lộ 27C) với khung giờ từ 5h đến 18h hằng ngày, áp dụng từ 13/2.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, tất cả xe chạy trong khung giờ từ 18h đến 5h sáng hôm sau chủ động lựa chọn lưu thông theo Quốc lộ 27 và các đường phù hợp khác để đi từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Cũng trong ngày 13/2, lãnh đạo Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, đèo Sông Pha (trên tuyến Quốc lộ 27, nối Phan Rang - Đà Lạt) đã lưu thông ổn định sau khi thông tuyến trở lại.

Như vậy trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, người dân và du khách có thể đi bằng xe khách, xe hơi cá nhân hoặc xe máy từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại trên đèo Khánh Lê trong khung giờ nêu trên.

Trước đó, cả hai đèo nêu trên đều bị sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn, trong đó đèo Khánh Lê bị sạt lở nghiêm trọng hơn 100 vị trí, buộc phải đóng đường sửa chữa hơn một tháng.