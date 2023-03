Bắt sóng xu hướng du lịch kết hợp chăm sóc sức khoẻ cùng Kawara My An Onsen Resort

Kawara My An Onsen Resort tiên phong xu hướng du lịch Wellness tại Huế



Huế là mảnh đất sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển du lịch Wellness với hệ thống dược liệu phong phú, nền y học cổ truyền lâu đời, trong đó nguồn khoáng nóng thiên nhiên được ví như "vàng trắng vô giá" từ lòng đất.

Nếu người Nhật tự hào với "đệ nhất" suối khoáng Kusatsu thì tại Huế, người dân từ lâu đã quen thuộc với khoáng nóng Mỹ An, nguồn khoáng mang màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp với hàm lượng vi khoáng cao, có thể so sánh với nhiều loại nước khoáng nổi tiếng trên thế giới như Koundour (Liên Xô cũ), Paven Banis (Bulgaria). Bằng tâm huyết cùng mong muốn lan tỏa những giá trị tuyệt vời của nguồn khoáng vàng tự nhiên, Kawara My An Onsen Resort đã đưa khoáng nóng Mỹ An trở thành dịch vụ chủ đạo với quy trình ngâm tắm Onsen 9 bước chuẩn Nhật - một trong những bước đột phá mới về dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thả mình trong bể ngâm tắm Onsen chuẩn Nhật Bản tại Kawara My An Onsen Resort

Tiên phong áp dụng nghệ thuật Onsen 9 bước trứ danh từ xứ sở Phù Tang, Kawara My An Onsen Resort sẽ đem đến những trải nghiệm thực sự chất lượng, trọn vẹn và đáng nhớ khi du khách được bước vào hành trình kết nối lại với chính mình. Không còn sự vướng bận bởi quần áo, không điện thoại, không ồn ào, chỉ có chính bạn giữa làn hơi nước mờ ảo đang bốc lên từ bể khoáng nóng. Nhắm mắt và hít thở sâu để cảm nhận mọi giác quan được khai mở tối đa, vây quanh là tiếng vỗ về an yên, những cái chạm chữa lành từ dòng khoáng tinh hoa. Và khi trở lại, bạn sẽ trông thấy chính mình nhưng ở một phiên bản tươi mới và rạng ngời hơn bao giờ hết.



Kỳ nghỉ hoàn hảo cho đại gia đình tại Kawara My An Onsen Resort

Nghỉ dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe đã không còn là niềm quan tâm riêng của thế hệ lớn tuổi, mà cũng có sức hút riêng đối với những người trẻ, vốn ngày càng nhận thức rõ hơn về sự chăm sóc và chữa lành. Hơn cả một chuyến du lịch thông thường, Kawara My An Onsen Resort mang đến nhiều cảm xúc, gắn kết cả gia đình, những người đa thế hệ nhưng cùng chung mong muốn. Sự đa dạng dịch vụ sẽ giúp mỗi thành viên trong gia đình tìm thấy cho riêng mình những trải nghiệm thú vị.

Dịch vụ Onsen 9 bước chuẩn Nhật sở hữu nhiều loại hình bể ngâm tắm, đáp ứng những nhu cầu khác nhau của mỗi vị khách. Các bể ngâm tắm trong nhà, ngoài trời với mức nhiệt đa dạng hay bể riêng tư dành cho những ai yêu thích không gian thư thái và yên tĩnh. Du khách cũng có thể lựa chọn liệu pháp xông Ganban với 4 loại phòng, sử dụng sức nóng và nhiệt lượng để nâng cao sức khỏe.

Ngâm tắm bùn khoáng nóng cũng là một trong những dịch vụ thu hút du khách đến với Kawara My An Onsen Resort bởi sự thư giãn và tác dụng phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, xông Yomogi ngải cứu hoặc ngâm thảo dược với nhiều công dụng chăm sóc sắc đẹp sẽ là những dịch vụ thu hút phái nữ.

Tổ hợp nghỉ dưỡng cho gia đình đa thế hệ tại Kawara My An Onsen Resort

Kết thúc những phút giây chăm sóc sức khỏe và tinh thần, tổ hợp tiện ích nghỉ ngơi, giải trí và ẩm thực tại Kawara My An Onsen Resort sẽ đưa cả gia đình đến với nhiều trải nghiệm mới. Thưởng thức những hương vị ẩm thực Nhật tinh túy tại nhà hàng Mai, hoặc chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau tại tiệc buffet bên hồ cá Koi trong nhà hàng Kotei. Hệ thống sân Golf 3D, quầy bar và Coffee Shop cũng là những địa điểm lý tưởng để thư giãn, nhâm nhi món đồ uống bạn yêu thích và tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên đậm chất Phù Tang tại Kawara My An Onsen Resort.



Một trong những điều đưa Kawara My An Onsen Resort trở thành khu nghỉ dưỡng Wellness hàng đầu tại Huế phải kể đến văn hóa Omotenashi. Hơn cả một quy trình phục vụ khắt khe, Omotenashi đã trở thành tinh thần đón tiếp bằng sự tận tâm, chân thành từ trái tim nhằm đem đến cho mỗi khách hàng những cảm xúc trọn vẹn nhất.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của Kawara My An Onsen Resort tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/KawaraMyAn

Website: https://kawaramyanresort.com/

Hotline: 0234 730 9888