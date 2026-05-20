"Chốt" VinFast VF MPV 7 để đi lại hàng ngày cho gia đình, chủ xe hài lòng vì quá thực dụng và tiết kiệm

Khoang cabin rộng thoáng, tiện nghi chiều lòng cả nhà

Quyết định chia tay chiếc sedan Mazda3 đã gắn bó nhiều năm để chuyển sang VinFast VF MPV 7, anh Nguyễn Văn Nghị (Hà Nội) cho biết đây không đơn thuần là chuyện "đổi xe", mà còn là lựa chọn phù hợp hơn với cuộc sống gia đình sau khi đón ông bà từ quê lên ở cùng. Với 7 thành viên, nhu cầu về một chiếc xe rộng rãi, thoải mái cho cả nhà trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ngay từ lần đầu trải nghiệm, VF MPV 7 đã nhanh chóng ghi điểm với anh Nghị nhờ thiết kế hiện đại, vừa thực dụng cho gia đình, vừa giữ được vẻ khỏe khoắn, trẻ trung. "Xe nhìn rất bề thế, hiện đại và có chất riêng", anh Nghị nói thêm.

Tuy nhiên, yếu tố khiến anh thực sự "xuống tiền" là không gian bên trong. Với kích thước 4.740 x 1.872 x 1.734 mm cùng chiều dài cơ sở lên tới 2.840 mm, VF MPV 7 cho cảm giác rộng thoáng hơn hẳn những mẫu xe cùng phân khúc.

"Nhà mình đi đủ 7 người nhưng ai cũng ngồi thoải mái. Ghế ngồi cao nên tầm nhìn rất thoáng. Người ngồi ở hàng ghế cuối vẫn dễ chịu, không bị bí hay say xe", anh chia sẻ.

VF MPV 7 cũng khiến anh Nghị hài lòng nhờ loạt tiện nghi vượt tầm so với kỳ vọng. Khoang lái được thiết kế hiện đại với vô-lăng D-cut thể thao, cần số điện tử bố trí sau vô-lăng gọn gàng cùng màn hình giải trí 10,1 inch, mang lại trải nghiệm sử dụng trực quan và thuận tiện hơn trong quá trình vận hành. Bên cạnh đó, trợ lý ảo tiếng Việt cũng nhanh chóng trở thành tính năng được gia đình anh yêu thích khi hỗ trợ người lái thao tác dễ dàng và an toàn hơn trong lúc di chuyển.

Đặc biệt, hệ thống điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 cùng cửa gió riêng cho cả ba hàng ghế được anh Nghị đánh giá là "điểm cộng lớn" đối với gia đình có người lớn tuổi và trẻ nhỏ. "Đi trời mùa hè nóng mà cả ba hàng ghế đều mát nhanh, ông bà cũng thấy thoải mái", anh cho biết và khẳng định VF MPV 7 là lựa chọn "không có gì để chê" sau một tháng sử dụng.

"Nuôi" xe 7 chỗ không còn là áp lực với gia đình

Giống như anh Nghị, hàng nghìn khách hàng Việt đã "phải lòng" VF MPV 7. Riêng trong tháng 4/2026, mẫu xe này ghi nhận doanh số 2.526 xe bán ra, nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 6.212 xe, tiếp tục góp mặt trong nhóm những mẫu xe bán chạy nhất thị trường.

Theo giới quan sát, sức hút của VF MPV 7 không chỉ đến từ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi hay loạt tiện nghi hướng tới gia đình, mà còn nằm ở bài toán kinh tế cực kỳ tiết kiệm. So với nhiều mẫu xe xăng 7 chỗ cùng tầm giá, VF MPV 7 cho thấy lợi thế rõ rệt ngay từ thời điểm xuống tiền. Hiện tại, mẫu MPV điện này có giá niêm yết 819 triệu đồng, tuy nhiên nhờ hàng loạt chính sách hỗ trợ trong tháng 5/2026, mức giá lăn bánh thực tế trở nên cạnh tranh hơn đáng kể.

Hiện tại, khách hàng mua VF MPV 7 được hỗ trợ trực tiếp 6% giá xe thông qua chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện trước ngày 31/5, người dùng tiếp tục được ưu đãi thêm 3%. Kết hợp cùng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ dành cho ô tô điện từ Chính phủ, giá lăn bánh thực tế của VF MPV 7 hiện chỉ còn từ khoảng 750 triệu đồng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn chính sách trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, nhận xe ngay cùng mức lãi suất ưu đãi 7%/năm cố định trong 3 năm đầu (thay cho ưu đãi 6%).

Xét về chi phí sử dụng, VF MPV 7 cũng sở hữu lợi thế lớn so với xe xăng. Chủ xe MPV 7 đang được miễn phí sạc tại hệ thống trạm V-Green đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần mỗi tháng. Điều này đồng nghĩa, so với việc sử dụng xe xăng, các gia đình sở hữu VF MPV 7 gần như không phải chi đồng nào cho "nhiên liệu" trong gần 3 năm đầu sử dụng.

"Lúc còn đi xe xăng, tháng nào tôi cũng mất khoảng 3–5 triệu đồng tiền nhiên liệu. Giờ chuyển sang VF MPV 7 thì có thể ‘quên’ luôn khoản này", anh Thành Lộc, chủ xe VF MPV 7 tại Quảng Ninh, chia sẻ.

Tương tự các dòng xe điện VinFast, VF MPV 7 còn giúp người dùng tiết kiệm đáng kể ở khâu bảo dưỡng nhờ cấu tạo vận hành đơn giản hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng của VF MPV 7 lên tới 15.000 km, qua đó giúp người dùng giảm đáng kể chi phí, thời gian và công sức trong quá trình sử dụng lâu dài.

Sở hữu đồng thời các lợi thế về không gian, tiện nghi và kinh tế vận hành, VF MPV 7 được đánh giá là lựa chọn hàng đầu, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của gia đình đông người. Đặc biệt, loạt ưu đãi hiện hành của VinFast càng giúp mẫu MPV điện này gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.