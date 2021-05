Bất ngờ với ngôi nhà đẹp không kém gì khách sạn có chi phí nội thất chỉ 300 triệu đồng ở Hải Phòng

Trước đây, gia đình chị Vân Anh sống trong căn nhà phố. Do có nhiều bất cập như ồn ào, bụi bặm, thiếu an toàn và sự riêng tư nên vợ chồng chị quyết định lựa chọn căn nhà song lập ở khu Vinhomes Imperia Hải Phòng để "an cư".

Trong thời gian tìm kiếm mua nhà, chị Vân Anh yêu thích một không gian rộng rãi, riêng tư, đủ các khu vực chức năng cho các thành viên trong gia đình. Vì thế khi căn nhà song lập ở khu Venice mở bán, chị chọn mua để hiện thực hóa những mong muốn bấy lâu của mình. Nhà song lập nên sân bao quanh hình chữ U, mặt bên giáp với nhà bên cạnh.

Với tổng diện tích rộng tới 144m2, diện tích xây dựng là 87m2, đủ để cặp vợ chồng trẻ có thể thỏa sức bố trí các không gian phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.



Căn hộ với màu trung tính đẹp trẻ trung, sang trọng.

Không gian thoáng sáng với những khung cửa kết nối với cuộc sống bên ngoài.

Góc nhỏ sum họp ai cũng yêu thích.

Căn nhà được chia các khu vực chức năng đầy đủ, phần mặt ngang khá rộng nên cũng tránh được cách trang trí nhà ống quen thuộc. Tầng 1 có gara cửa phụ, tủ giày, gương treo tường. Bên cạnh đó, chị Vân Anh làm một phòng kho nhỏ để lưu trữ đồ dùng không cần thiết. Bên trong là không gian chính bao gồm các khu vực chức năng như phòng khách, khu vực ăn uống, nơi nấu nướng.

Với thiết kế mở, các khu vực chức năng đều có sự liên kết liền mạch, đồng điệu từ màu sắc đến phong cách. Tầng 2 là phòng ngủ của hai vợ chồng, phòng ngủ của hai bé sinh đôi và 1 phòng dành cho em bé mới sinh. Khu vực tầng 2 được bố trí 2 phòng cho khách và 2 phòng làm việc.

Không gian tầng 1 với sự liên kết liền mạch giữa các khu vực chức năng.

Góc ăn uống ngập tràn ánh sáng.

Góc nhỏ ấm cúng được chị Vân Anh vô cùng yêu thích.

Góc bếp nổi bật với cách kết hợp màu tinh tế.

Khu vực bồn rửa.

Góc bar tiện ích.

Căn nhà hiện tại được vợ chồng chị bỏ ra tổng chi phí nội thất khoảng 300 triệu đồng chưa tính đồ điện tử, gia dụng. Từng không gian đều được trang trí, thiết kế theo ý thích của hai vợ chồng. Chị Vân Anh cho biết: "Mình rất ưng ý với căn nhà hiện tại này. Buổi sáng ngủ dậy cảm thấy an yên vì không khí ở đây khá trong lành, đường phố sạch sẽ, có bảo vệ khu nên an ninh đảm bảo. Bên cạnh đó, vấn đề nước ngập vào nhà, mất điện giờ cao điểm hay trộm cắp... điển hình của nhà phố cũng không hề tồn tại".

Để thực hiện được những mong muốn của mình, vợ chồng chị Vân Anh đã hợp tác với một đơn vị thiết kế dựng 3D phòng khách và thi công nội thất. Vợ chồng chị trình bày các ý tưởng, gam màu, xu hướng nội thất mong muốn và gửi những hình bếp, hút mùi, kệ tủ mong muốn để bên thiết kế dễ dàng dựng 3D phù hợp nhất. Bên cạnh đó, vợ chồng chị cũng tỉ mỉ cẩn trọng lựa chọn màu sơn, chân ghế, chất liệu bề mặt, màu đèn, chất liệu rèm cửa... Tuy vất vả và mất nhiều thời gian nhưng đổi lại, không gian hoàn thiện được cả hai vô cùng hài lòng.

Sảnh ngay lối lên tầng.

Căn phòng ngủ đẹp nhẹ nhàng đậm chất Scandinavian.

Góc nhỏ đầy đủ nội thất.

Không gian được decor khéo léo.

Căn phòng ngủ của bé được điểm xuyết màu trẻ trung.

Ghế thư giãn tạo vẻ đẹp tinh tế cho căn phòng.

Những sắc màu nội thất, đồ trang trí được vợ chồng chị Vân Anh chăm chút tỉ mỉ.

Với tiêu chí tiêu dùng thông minh nên vợ chồng chị Vân Anh đều lựa chọn trước đồ thiết bị điện nước, thiết bị gia dụng như sen vòi, chậu rửa bát, bồn tắm, máy hút mùi... Vì khâu hoàn thiện nhà rất nhanh nên vợ chồng chị đã "rục rịch" lựa đồ từ nửa năm trước và đều chọn được đồ ưng ý như toàn bộ khóa cửa, bồn tắm đều sử dụng của hãng Hafele, nhiều đồ trang trí, gia dụng được chị mua khi đang có chương trình khuyến mãi nên giá rất tốt.

Chị Vân Anh lưu ý thêm: "Để căn nhà thêm ấm cúng và mang lại cảm giác dễ chịu thì ánh sáng của đèn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhà mình dùng đèn mắt trâu 8W loại bật 3 màu được: ánh sáng trắng - trắng vàng - vàng. Hôm nào có khách thì bật trắng vàng cho thân thiện, hôm nào party thì bật ánh sáng vàng... Đèn chùm mình dùng loại áp mặt trần cho sang và cảm giác trần cao rộng hơn. Bàn ăn cũng có đèn riêng giúp cho các món ăn vô cùng lung linh".

Để không gian thêm sức sống và vẻ đẹp cuốn hút, vợ chồng chị Vân Anh chú trọng đến việc lựa chọn đồ decor như tranh ảnh, cây cảnh giả - thật, gối, chai lọ, thảm... Chị cũng thường mua nhiều nơi, tham khảo nhiều page chuyên về cây, về giỏ hay về chai lọ... để lựa chọn được đồ ưng ý nhất.

Khu vực bồn tắm.

Các góc chức năng hiện đại, tiện ích.

Mỗi góc nhỏ đều được chị Vân Anh chăm chút, cẩn trọng khi lựa chọn đồ đạc.

Theo kinh nghiệm của bà mẹ trẻ, để thiết kế thi công được căn nhà đẹp với chi phí hợp lý, điều quan trọng nhất chính là lựa chọn đúng phong cách mà mình yêu thích, lựa chọn màu sắc chủ đạo mà mình yêu thích. Không gian sẽ đẹp hơn khi bạn chuẩn bị sẵn sàng các khâu từ nội thất, vật dụng, đồ trang trí. Hiểu biết về phong cách lựa chọn cũng như linh hoạt trong việc sắp xếp, bố trí nội thất sẽ giúp bạn có căn nhà ưng ý.

Nguồn ảnh: NVCC